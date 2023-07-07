Іншу потерпілу доправили в лікарню

На Буковині водійка автомобіля збив двох жінок, які йшли узбіччям дороги. Одна з потерпілих загинула на місці аварії, а іншу медики доправили в лікарню з важкими травмами. Кермувальницю правоохоронці затримали.

Смертельна ДТП трапилася удень, 6 липня, в селі Черешенька Вижницького району. Автомобіль Suzuki Swift наїхав на двох пішоходів. Люди, які живуть поруч дороги, на місце аварії викликали поліцію та медиків. Бригада швидкої допомоги, яка прибула на виклик, констатувала смерть однієї жінки, а іншу доправили до медичного закладу.

«Правоохоронці з'ясували, що за кермом автомобіля Suzuki Swift перебувала 40-річна жителька Києва. Вона допустила наїзд на двох жінок, місцевих жительок. Внаслідок аварії 47-річна потерпіла отримала численні травми та загинула на місці події. Іншу 44-річну жінку з переломом ноги медики госпіталізували до лікарні», – повідомили в поліції Буковини.

Співробітники Вижницького районного відділу поліції затримали кермувальницю до з'ясування усіх обставин. У водійки також взяли аналіз на визначення алкоголю в крові.

Відомості про смертельне ДТП слідчі поліції внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть людини). Винуватиці загрожує позбавлення волі до восьми років.