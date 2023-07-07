Чоловік переходив залізничну колію поза межами пішохідного переходу

Близько опівночі 7 липня у селищі біля Буська пасажирський потяг збив 52-річного чоловіка, який від отриманих травм помер. Як повідомили у Нацполіції Львівщини, чоловік переходив колію поза межами переходу.

Як вказано у повідомленні правоохоронців, аварія трапилась близько опівночі 7 липня у межах селища Красне Золочівського району. Чоловік переходив залізничну колію поза межами пішохідного переходу, потрапив під колеса пасажирського потяга та від отриманих травм помер на місці події. Правоохоронці встановили особу загиблого – 52-річного місцевого мешканця.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.