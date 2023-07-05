В ДТП загинув 39-річний велосипедист

На Буковині під час аварії з мікроавтобусом загинув велосипедист, а водій авто втік з місця ДТП. За кілька годин поліцейські розшукали винуватця смертельного зіткнення. Ним виявися 27-річний житель смт. Глибока.

Смертельна аварія за участю велосипедиста трапилася вночі 4 липня в селі Кам'янка. Місцеві жителі повідомили в поліцію, що в населеному пункті зіткнулися мікроавтобус та велосипедист. В результаті ДТП останній велосипедист, а водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter втік.

27-річного водія, який причетний до ДТП, знайшли за кілька годин

Правоохоронці, які виїхали на місце зіткнення, з'ясували, що в аварії загинув 39-річний житель села Кам'янка.

«Невідомий водій, керуючи автомобілем Mercedes-Benz Sprinter допустив наїзд на велосипедиста і втік з місця події. Від отриманих тілесних ушкоджень в наслідок ДТП, буковинець помер. Його тіло направили на судово-медичну експертизу», – повідомили в поліції Буковини.

За кілька годин співробітники поліції встановили кермувальника авто. Винуватцем ДТП виявився 27-річний житель смт. Глибока Чернівецького району. Наразі з ним проводять слідчо-процесуальні дії, зокрема в чоловіка взяли кров на аналіз, щоб встановити, чи він перебував п'яний за кермом.

За фактом ДТП слідчі поліції внесли відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 286-1 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому підозри у вчиненні вказаного злочину.