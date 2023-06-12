Правоохоронці встановлюють обставини події

На Львівщині внаслідок зіткнення з автомобілем загинув велосипедист. Дорожньо-транспортна пригода сталася у неділю, 11 червня, у селі Острів Червоноградського району. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля DR Motor, 40-річна місцева жителька, зіткнулася з велосипедистом, 63-річним місцевим мешканцем. Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження та, незважаючи на зусилля лікарів, помер у кареті швидкої медичної допомоги.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Триває розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.