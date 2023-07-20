Розслідування проводять працівники ДБР

На Буковині в смертельній аварії загинув 25-річний прикордонник, іншого забрали з важкими травмами в лікарню. Зараз за його життя борються лікарі. Обставини ДТП з'ясовують територіальне управління ДБР в Хмельницькому.

Аварія трапилася у селі Остриця Чернівецького району 18 липня, однак прес-служба ДРБ про ДТП повідомила лише 20 липня. В поліцію зателефонували очевидці і розповіли про дорожньо-транспортну пригоду. Правоохоронці з'ясували, що аварія трапилася о 6:30 неподалік населеного пункту. У машині перебували двоє прикордонників. Військовий, перебуваючи на службі, їхав за кермом власного авто. За селом Остриця прикордонник не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя і врізався в дерево.

В наслідок удару, пасажир легкового авто, теж прикордонник загинув на місці. Водія медики бригади швидкої допомоги оперативно доправили в реанімацію районної лікарні. Лікарі борються за його життя.

«Працівники ДБР здійснюють досудове розслідування за фактом смертельної ДТП за участю військових 31 прикордонного загину Державної прикордонної служби України. Усі обставини інциденту встановлюються, тривають першочергові слідчі дії», – повідомила ZAXID.NET прес-секретарка Теруправління ДБР в Хмельницькому Катерина Герасімук.

За попередньою інформацією, чоловіки не перебували у стані алкогольного сп’яніння. Призначено необхідні експертизи. Правоохоронці факт ДТП внесли в ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.