Водій Toyota Land Cryiser втік з місця ДТП

Правоохоронці провели низку слідчих дій та спростували покази 51-річного мешканця Стрийського району, який зізнався у смертельній ДТП, внаслідок якої загинула 16-річна дівчина. Аварія сталася 9 липня у селі Верхнє Синьовидне. Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що насправді за кермом автомобіля був 26-річний його син. У прес-службі поліції Львівської області у середу, 19 липня, розповіли, що чоловіки отримають покарання.

«У вчиненні дорожньо-транспортної пригоди зізнався 51-річний мешканець Стрийського району. Проте поліцейські провели комплекс заходів, вивчили записи камер відеоспостереження, опитали свідків та встановили, що за кермом автомобіля у момент скоєння наїзду насправді перебував 26-річний син чоловіка. Водієві за скоєне загрожує до восьми років позбавлення волі. Також до відповідальності притягнуть батька, який намагався ввести слідство в оману та взяти на себе відповідальність за злочини», – зазначили у прес-службі поліції.

Правоохоронці розповіли, що ДТП сталася 9 липня приблизно о 20:15 на автодорозі Київ – Чоп у селі Верхнє Синьовидне Стрийського району. Тоді водій автомобіля Toyota Land Cryiser збив 16-річну мешканку району і втік. Дівчина загинула від отриманих травм до приїзду лікарів.