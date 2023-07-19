Аварія сталась на перехресті Хмельницького шосе та вулиці Коношенка

У Кам'янці-Подільському сталась аварія, внаслідок якої травмувались четверо людей. Зіткнення відбулось між вантажівкою та кросовером, а тоді внаслідок удару ЗІЛ відкинуло на легковик, що проїжджав повз.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась близько 14:30 у вівторок, 18 липня, на перехресті вулиці Коношенка та Хмельницького шосе.

«Відбулось зіткнення між автомобілем Volkswagen Tiguan під керуванням 31-річної жительки міста Охтирка та вантажівкою ЗІЛ, за кермом якої перебував 68-річний місцевий житель. Вантажівка перекинулась і пошкодила автомобіль Opel Vectra, за кермом якої перебував 57-річний місцевий житель», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП з вантажівки висипалось збіжжя, яке вона перевозила. Фото рятувальників

Внаслідок ДТП травмувалась водійка кросовера та двоє її пасажирів: 33-річна жінка та 31-річний чоловік. Усіх трьох госпіталізували до місцевої лікарні. Також травмувалась 50-річна пасажирка автомобіля Opel Vectra. Відомо, що травми у неї неважкі: їй надали медичну допомогу без госпіталізації.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу.