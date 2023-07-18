Підліток збив двох дітей, які переходили дорогу на вулиці Судилківській

На Хмельниччині 15-річний підліток на мотоциклі збив двох хлопчиків, які переходили дорогу по пішохідному переходу. У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції уточнили, що у аварії постраждали двоє братів.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, ДТП сталась близько 12:30 у вівторок, 18 липня, на вулиці Судилківській у Шепетівці.

«15-річний підліток, рухаючись на мотоциклі Mustang, скоїв наїзд на двох дітей, які переходили дорогу по пішохідному переходу», – йдеться у повідомленні поліції.

Хлопчики трьох та дев'яти років з травмами різного ступеня важкості були госпіталізовані до місцевої лікарні. У поліції відмовились повідомляти, як наразі їхній стан оцінюють лікарі.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу.