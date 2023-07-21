72-річний велосипедист з Золочівського району загинув на місці

У четвер вранці, 20 липня, на трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська у Золочівській громаді на Львівщині вантажівка MAN на смерть збив 72-річного велосипедиста.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 8:00 ранку неподалік села Струтин Золочівського району. 28-річний водій вантажного автомобіля MAN, мешканець Тернопільської області, скоїв наїзд на 72-річного велосипедиста, жителя району. Постраждалий велосипедист загинув на місці.

Смертельна ДТП на трасі Львів-Тернопіль (фото поліції)

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.