Від удару 23-річного велосипедиста підкинуло на лобове скло автомобіля

У вівторок, 18 липня, у місті Глиняни на Львівщині 19-річний ВАЗ-2109 скоїв наїзд на велосипедиста. У результаті 23-річного постраждалого госпіталізували до реанімації.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 20:00 у місті Глиняни Львівського району. 19-річний водій автомобіля ВАЗ-2109, житель одного з сіл району, скоїв наїзд на 23-річного велосипедиста, місцевого мешканця. Унаслідок наїзду велосипедист отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. У поліції уточнили ZAXID.NET, що постраждалого госпіталізували в реанімацію.

Водій ВАЗ-2109 збив велосипедиста в Глинянах (фото поліції)

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.