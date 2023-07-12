Велосипедиста одразу ж госпіталізували у лікарню

В ніч на середу, 12 липня, у селі Вовчатичі, що на Стрийщині сталася аварія, у якій сильно постраждав 54-річний велосипедист. У поліції повідомили, що велосипедист зіткнувся із легковиком Hyundai Santa Fe.

ДТП сталася опівночі. За даними поліції автомобіль Hyundai Santa Fe, яким керував 54-річний мешканець Хмельницької області, зіткнувся з велосипедом. 52-річний велосипедист, місцевий мешканець, отримав важкі травми. Чоловіка госпіталізували до реанімації. Зараз за життя велосипедиста борються лікарі.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Винуватцеві аварії загрожує від трьох до восьми років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами. Правоохоронці встановлюють обставини та винуватця аварії.