Двох хлопців віком 16 і 17 років шпиталізували

У Турці двоє неповнолітніх хлопців каталися вночі на мотоциклі і злетіли у кювет. Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 липня, близько 01:40, на вулиці Січових Стрільців у Турці Самбірського району.

«Водій мотоцикла Forte, 17-річний житель одного Самбірського району, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП водій та його пасажир, 16-річний мешканець району, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані», – повідомили у поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху). Обставини втсновлюють.

Зазначимо, ДТП трапилася у комендантську годину.