Двох велосипедистів, які травмувалися в ДТП, госпіталізували до лікарні

Впродовж п'ятниці, 21 липня, на Львівщині сталося дві ДТП, у яких постраждали велосипедисти. 65-річна жінка та 67-річний чоловік були госпіталізовані до лікарні із травмами, повідомила прес-служба поліції.

Одна з аварій трапилася у селі Боневичі Самбірського району. За даними поліції, 28-річний водій автомобіля Chery Tiggo збив місцеву жительку віком 65 років, яка їхала на велосипеді. Внаслідок аварії жінка отримала травми та була доставлена до лікарні.

Того ж дня на автодорозі Київ-Чоп в межах села Малі Підліски водій автомобіля Honda, 64-річний мешканець одного з сіл Львівського району, наїхав на велосипедиста. Постраждалий — 67-річний67-річний львів'янин. Чоловіка із травмами також госпіталізували до лікарні.

За фактами слідчі поліції відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї статті — обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами. Поліцейські встановлюють обставини подій.