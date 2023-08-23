ДТП легковика та трактора в Нижанковичах

У вівторок, 22 cерпня, у селищі Нижанковичі на Львівщині сталася ДТП за участі легковика та трактора. У результаті тракториста та його пасажира з травмами госпіталізували.

За даними поліції Львівщини, близько 17:00 в Нижанковичах відбулося зіткнення автомобіля Daewoo Nubira, яким керував 49-річний місцевий житель, та трактора, за кермом якого був 33-річний місцевий мешканець.

Унаслідок ДТП водій трактора та його 67-річний пасажир, теж місцевий житель, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. За даними від медиків, постраждалих госпіталізували з переломами та забоями.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.