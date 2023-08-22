ДТП сталася напередодні увечері на вул. Кульпарківській

У понеділок, 21 серпня, на вул. Кульпарківській у Львові водій легковика Dacia збив 59-річну львів’янку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Постраждалу з травмами доправили до лікарні.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 18:30 на вул. Кульпарківській. 48-річний водій автомобіля Dacia, житель міста Пустомити, скоїв наїзд на 59-річну мешканку Львова, яка переходила проїзну частину нерегульованим пішохідним переходом. Унаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні. За даними від медиків, в постраждалої, зокрема, діагностували перелом плеча.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.