ДТП трапилась в Пустомитах на вул. Шевченка

У Пустомитах 17-річний львів’янин за кермом мотоцикла наїхав на неповнолітню дівчину. Її з травмами госпіталізували до лікарні.

Як повідомили в поліції, ДТП трапилась 6 липня близько 12:30 в Пустомитах на вул. Шевченка. 17-річний львів’янин, керуючи мотоциклом Honda, наїхав на пішоходку – 15-річну мешканку одного з сусідніх сіл Внаслідок наїзду дівчинка отримала численні травми, зокрема, перелом гомілки. Її госпіталізували в лікарню.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене водієві до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортом на аналогічний термін.