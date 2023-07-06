Водій самоката раптово виїхав на дорогу

У середу, 5 липня, на вул. Зеленій у Львові, 40-річний водій електросамоката спричинив аварію із легковиком Ford. Львів'янин раптово виїхав на дорогу, повідомила прес-служба поліції.

За даними поліції, водій електросамоката раптово виїхав на проїзну частину дороги, де зіткнувся із легковиком Ford, яким керував 47-річний мешканець Львова. Внаслідок аварії водій самоката отримав травми, чоловіка госпіталізували до лікарні.

На оприлюденому поліцією фото, видно сліди крові водія самоката (фото поліції)

Слідчі відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху. Винуватцеві аварії загрожує обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами. Поліцейські встановлюють обставини події.