В аварії загинув 28-річний чоловік

На Прикарпатті в смертельній аварії загинув водій. Чоловік не впорався з керуванням на повороті і допустив перекидання автомобіля. Медики швидкої допомоги лише констатували смерть кермувальника.

Смертельна ДТП сталася близько 18:40 29 жовтня між населеними пунктами Перерісль та Цуцилів, що у Надвірнянському районі. Очевидці на місце пригоди викликали рятувальників, поліцейських та бригаду екстреної допомоги.

ДТП сталася в Надвірняньському районі

«Відомо, що 28-річний водій «Audi А4», мешканець Богородчанської громади, рухаючись у напрямку Івано-Франківська, проїжджаючи заокруглену ділянку дороги, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини. Опісля, допустив багаторазове перекидання автівки», – повідомили в поліції Прикарпаття в понеділок, 30 жовтня.

Через те, що автомобіль багато раз перевернувся, водія було важко дістати з салону машини. Медики, які прибули на виклик, лише діагностували смерть 28-річного прикарпатця. Він отримав політравму.

За фактом ДТП слідчі поліції Прикарпаття розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини).