Поруч з сином в автомобілі також перебувала його мати, суддя Чортківського суду

На Тернопільщині відомий адвокат Дмитро Квятковський спричинив смертельну аварію, у якій загинув водій іншого автомобіля. Ще троє пасажирів, серед яких чотирирічна дитина, зараз перебувають у важкому стані в лікарні Чорткова. Раніше Дмитра Квятковського затримували за п’яну їзду. Зараз слідство перевіряє, чи перебував він під дією алкоголю або наркотиків під час скоєння ДТП.

Смертельна аварія сталася близько обіду 29 жовтня на околицях Чорткова. За даними слідства, о 14:45 по вул. Копичинецькій у м. Чортків автомобіль Infiniti FX35, за кермом якого перебував Дмитро Квятковський виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Peugeot 406. В результаті зіткнення на місці загинув 51-річний водій, житель Чорткова. В салоні авто перебувала також його 45-річна дружина, в якої медики швидкої допомоги доправили в реанімацію, у неї діагностовано політравму, повідомило місцеве видання «20 хвилин».

За інформацією активістів, в автомобілі Infiniti FX35, яким керував 32-річний адвокат, перебувало троє пасажирів, серед, яких була і його матір – 60-річна суддя Чортківського суду Лідія Квятковська. Важких травм зазнав і сам Дмитро Квятковський. «Водія та трьох його пасажирів з переломами та травмами доправили до лікарні. Серед потерпілих - чотирирічна дівчинка», – повідомили в поліції Тернопільщини. Водій та одна його пасажирка теж перебувають в реанімації з діагнозом «політравма».

Правоохоронці з’ясовують всі обставини аварії. Вже розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого).

У Дмитра Квятковського взяли аналізи на визначення алкоголю в крові. Також правоохоронці затримали його в лікарні. «Водія Infiniti FX35, який теж отримав тілесні ушкодження під час аварії, затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини в понеділок, 30 жовтня.

Додамо, що відомого в Чорткові адвоката вже раніше поліцейські затримували за керування на підпитку. Активіст Роман Довбенко в соцмережах оприлюднив відео, на якому видно, що в березні 2022 року Дмитра Квятковського зупинили поліцейські і запропонували йому проти тест на алкотестері. На що адвокат відмовився і поводився не адекватно. Додамо, що Дмитро Квятковський є сином відомої в Чортківському районі судді Лідії Квятковської.