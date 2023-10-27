Легковик зіткнувся з мікроавтобусом, тоді виїхав на зустрічну смугу і врізався у відбійник

На Хмельниччині судили чоловіка, який у стані сп’яніння спричинив смертельну аварію. Внаслідок ДТП загинула пасажирка його авто. Суд призначив чоловікові шість років тюрми, а також постановив виплатити родичам загиблої 1,5 млн грн моральної компенсації.

Як йдеться у вироку Дунаєвецького райсуду, аварія сталась надвечір 19 червня неподалік міста Дунаївці. Водій ВАЗ-21120, який їхав у стані алкогольного сп’яніння, не дотримався безпечної дистанції та в’їхав у мікроавтобус Ford Transit, а тоді вилетів на зустрічну смугу. Пасажирка ВАЗу випала з машини і отримала важкі травми. Згодом вона померла.

На судовому засіданні чоловік визнав провину і розповів, що того дня разом із потерпілою їздив у Ярмолинці, тоді на водоспад. По дорозі вони почали сперечатись, він відволікся і в’їхав у авто, що рухалось попереду. Також він визнав, що перед тим, як сідати за кермо, випив пляшку пива.

Зауважимо, що в крові чоловіка виявили 1,6 проміле алкоголю – це в сім разів перевищує допустиму для водіїв норму в 0,2 проміле.

Суддя Олексій Сосна, дослідивши докази, визнав чоловіка винним у порушенні ч.3 ст. 286-1 ККУ (п’яне водіння, що спричинило смерть). Також йому на цей же термін заборонили сідати за кермо. За експертизи він повинен сплатити 18,1 тис. грн.

Окрім цього, суддя також задовольнив цивільні позови родичів загиблої: обвинувачений повинен сплатити бабусі та молодшій сестрі потерпілої по 804 тис. грн та 769 тис. грн.

Вирок поки ще не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.