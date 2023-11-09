За попередніми даними, НІколаєнко, порушуючи ПДР, перевищив дозволену максимальну швидкість руху

Печерський райсуд столиці на своєму засіданні у четвер, 9 листопада, обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту народному депутату Андрію Ніколаєнку, який збив на смерть 18-річну дівчину на Житомирщині. Про це пише «Укрінформ» з посиланням на у Печерський райсуд.

«Суд ухвалив залишити без задоволення клопотання прокуратури про обрання Андрію Ніколаєнку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Натомість суд виніс рішення призначити Ніколаєнку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 4 січня 2024 року», – повідомили у суді.

Як повідомлялося, 3 листопада близько 10:00 на трасі Київ-Чоп поблизу села Березівка автомобіль під керуванням народного депутата здійснив наїзд на дівчину, яка перетинала проїжджу частину.

Дівчина загинула на місці від отриманих тілесних ушкоджень.

За попередніми даними, народний депутат, порушуючи Правила дорожнього руху, перевищив дозволену максимальну швидкість руху.

6 листопада народному депутату Андрію Ніколаєнку повідомили про підозру у вчиненні смертельної ДТП.