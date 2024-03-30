Тіло загиблої внаслідок ДТП велосипедистки виявили на узбіччі у місті Сокиряни

У місті Сокиряни Чернівецької області 35-річний водій Audi А6 збив на смерть 43-річну велосипедистку та втік з місця події. Згодом правоохоронці розшукували водія, який мав ознаки сп’яніння. Про це у суботу, 30 березня, повідомили у прес-службі Нацполіції.

Подія трапилась у п’ятницю ввечері, 29 березня. До поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Сокиряни на узбіччі дороги виявили труп жінки із травмами.

«Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до вчинення автопригоди із смертельним наслідком, причетний 35-річний місцевий житель. Попередньо правоохоронці встановили, що водій на момент вчинення ДТП був в стані сп’яніння», – йдеться у повідомленні.

За фактом ДТП правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. За скоєння аварії зі смертельним наслідком йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Поліцейські затримали буковинця, а автомобіль Audi А6 вилучили та помістили на арештмайданчик. Тіло загиблої 43-річної жительки села Коболчин правоохоронці відправили на проведення судово-медичної експертизи.