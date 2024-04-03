Кількість місць для участі в тестуванні за кордоном є обмеженою

Національний мультипредметний тест (НМТ) у 2024 році проводитимуть також поза межами України. Зокрема, тимчасові екзаменаційні центри (ТЕЦ) за кордоном створять у 57 містах 32 країн, повідомило Міністерство освіти і науки України у середу, 3 квітня.

Як розповіли у Міносвіти, основна сесія НМТ за кордоном відбудеться у країнах, як-от: Польща, Велика Британія, США, Туреччина та інших.

Тестування проводитимуть у спеціально обладнаних центрах, де з учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, підготовлені УЦОЯО.

У відомстві наголосили, що кількість місць для участі в тестуванні за кордоном є обмеженою, тому якщо всі місця в конкретному місті чи країні будуть зайняті, ця локація більше не буде доступною для вибору.

«Якщо ж ви вже обрали місце проведення, але знайшли більш зручну локацію, – до 15 квітня 2024 року у вас є можливість оновити ваш вибір у персональному кабінеті», – повідомили в Міносвіти.

Детальніше ознайомитися з картою країн, де проводитиметься НМТ, можна за посиланням.

Нагадаємо, 14 березня, в Україні почалася реєстрація абітурієнтів для участі в національному мультипредметному тесті. Вона триватиме до 11 квітня. Цьогоріч вступники складатимуть іспит із чотирьох предметів, три з яких визначені, а один – на вибір. У переліку обов’язкових – українська мова, математика, а також історія України. На вибір – українська література, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, французька), біологія, фізика, хімія та географія.