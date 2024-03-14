З четверга, 14 березня, в Україні почалася реєстрація абітурієнтів для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ). Про це повідомив міністр освіти й науки Оксен Лісовий у соцмережі X.

«Відкрита реєстрація на НМТ-2024! Триватиме вона до 11 квітня включно. Нагадаю, що основна сесія НМТ відбудеться з 14 травня по 25 червня, а додаткова – з 11 по 19 липня», – повідомив міністр.

Зареєструватися на НМТ можна через персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Потрібно зазначити реєстраційні дані, завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів, надіслати все це на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти.

В Українському центрі оцінювання якості освіти нагадали, що в умовах війни НМТ в комп’ютерній формі — єдиний прийнятний варіант проведення вступних іспитів задля забезпечення рівних умов для всіх вступників незалежно від їхнього місця перебування. Водночас НМТ не можна пройти дистанційно зі свого планшета, ноутбука або комп’ютера, оскільки його проводитимуть у спеціально обладнаних пунктах тестування (ТЕЦ), створених як в Україні, так і за її межами.

Також у Центрі наголосили, що НМТ — це вступний іспит до закладів вищої освіти України, а не державна підсумкова атестація. Тому ті, хто не планує вступ до закладів вищої освіти у цьому році, можуть не реєструватися на тестування.

Міністерство освіти та науки та Український центр оцінювання якості освіти домовилися про проведення Національного мультипредметного тесту у 28 країнах.