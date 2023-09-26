Всі чотири предмети абітурієнти складатимуть впродовж одного дня

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий озвучив умови вступної кампанії у заклади вищої освіти у 2024 році. Вступ відбуватиметься у форматі національного мультипредметного тесту, який міститиме 4 предмети. З них три обов’язкові та один – на вибір.

За словами міністра, до переліку обов’язкових предметів додали історію України, однак тестування цього предмету охопить лише період XVI - ХХІ ст.

«У країні війна, і саме цей історичний період є дуже важливим для формування у молоді цілісного розуміння нашого минулого та його зв’язку із сьогоденням», – обґрунтував Оксен Лісовий.

Цього року розширюють кількість предметів на вибір: додали українську літературу та географію. Також залишаються альтернативними предметами іноземна мова, біологія, хімія, фізика.

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко повідомила, що цього року тестування відбудеться у травні. Відповідно, реєстрація розпочнеться раніше, ніж торік. НМТ проведуть не одночасно по всій країні, а у різні дні. Однак для вступників тестування відбудеться в межах одного дня: два предмети по 60 хв, перерва і ще два предмети по 60 хв.

НМТ проведуть у тимчасових екзаменаційних центрах – освітніх закладах. Цього року перед початком тесту посилять заходи безпеки, зокрема використовуватимуть металодетектори.

«В умовах війни НМТ – це найбільш оптимальний варіант вступних іспитів, який забезпечує рівні умови для кожного вступника, незалежно від місця його перебування. Відповідний законопроєкт вже на реєстрації у Верховній Раді», – зазначив Оксен Лісовий.

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький уточнив, що вступ абітурієнтів з окупованих територій буде за співбесідою, а не НМТ.

ДПА у 2024 році ще не проводитимуть для 9 та 11 класів, але Український центр оцінювання якості освіти планує зробити пілотне ДПА у деяких 4-х класах. Атестація, за словами міністра, потрібна для моніторингу якості освіти та у разі потреби – коригування освітньої політики.

Нагадаємо, абітурієнти вступають у вищі навчальні заклади України у форматі національного мультипредметного тесту вже два роки, відколи почалося повномасштабне вторгнення. У 2023 році вступники складали НМТ із трьох предметів – двох обов’язкових (математика та українська мова) і одного – на вибір.