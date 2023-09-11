Львівщина посіла перше місце у рейтингу областей України за результатами складеного у 2023 році національного мультипредметного тесту. Львівська область лідирує із середнім балом НМТ 145,44, повідомили у департаменті освіти і науки Львівської ОВА.

Рейтинг областей уклав освітній ресурс «Освіта.ua». На Львівщині була враховані результати 491 школи, 11 675 учнів, які склали 34 170 тестів. Поріг «склав/не склав» подолало 98% від усіх учасників тестування.

Рейтинговий бал розраховувався на підставі середнього значення балів НМТ, отриманих випускниками шкіл кожної області у 2023 році. Трійку замкнули Луганська область із 142,25 балами, попри те, що тут підсумовували результати 58 шкіл. Третє місце посіла Київщина із 427 школами (141,88).

«Потужні в освітньому плані регіони, з якими ми змагалися у мирних умовах, не мали можливості забезпечити нормальні умови навчання для дітей через російську агресію проти України. Тому ми будемо обговорювати рейтинги і радіти за результати після нашої перемоги. А зараз нас тішить кожен успіх наших колег з Харківщини, Сумщини, Чернігівщини, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Миколаївщини, Херсонщини. Нас тішить кожна дитина, яка зможе піти у школу, і кожен вчитель, який зможе навчати учнів», – зазначив директор департаменту освіти і науки ЛОВА Олег Паска.

Нагадаємо, за результатами НМТ кожне місто уклало рейтинг шкіл. ZAXID.NET писав про найкращі і найгірші школи Львова, Івано-Франківська, Чернівців та Тернополя.