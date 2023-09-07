Найкращі і найгірші школи Тернополя 2023 року
Освіта.ua уклала рейтинг тернопільських шкіл
За результатами національного мультипредметного тесту сайт «Освіта.ua» сформував рейтинг загальноосвітніх шкіл Тернополя 2023 року відповідно до результатів їхніх випускників. Таку інформацію освітній портал оприлюднює щороку за результатами підсумкових оцінювань школярів. Однак, у 2022 році через повномасштабне вторгнення Росії в Україну рейтинг не проводився.
Згідно з результатами, перше місце у рейтингу посіла Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка, яка отримувала перше місце два роки підряд – 2020 і 2021 роках. Ця школа також увійшла у ТОП-200 шкіл України за підсумками національного мультипредметного тесту, зайнявши там 40 місце.
На другому місці цього року – Тернопільська школа І-ІІІ ст. № 18, яка у рейтингу 2021-го була на 13 місці. На третьому місці – Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3, яка у 2021 році була теж на третьому місці.
Рейтинг шкіл м. Тернополя
|Назва навчального закладу
|Місце
|TOP
|Рейт. бал
|Бал
НМТ
|Учнів / тестів
|Склав (%)
|Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|1
|40
|144.6
|168.5
|82/237
|100
|Тернопільська ЗОШ I-III ст. №18 Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|2
|89
|140.5
|165
|15/45
|100
|Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|3
|258
|135.8
|158.3
|77/228
|100
|Тернопільська спеціалізована школа I-III ст. №29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|4
|265
|135.7
|158.7
|48/141
|100
|Тернопільський НВК «Школа-ліцей № 6 ім. Н.Яремчука» Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|5
|345
|134.4
|156.9
|64/186
|100
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №28 Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|6
|459
|133.1
|155.9
|37/111
|99
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №14 ім. Б. Лепкого Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|7
|471
|133
|155.5
|51/153
|100
|Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|8
|509
|132.5
|154.7
|63/189
|100
|Тернопільська ЗОШ I-III ст. №22 Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|9
|526
|132.4
|154.8
|51/153
|100
|Тернопільська ЗОШ I-III ст. №19 Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|10
|529
|132.4
|154.5
|66/195
|100
|Тернопільський НВК "Загальноосвітня школа I-III ст. - медичний ліцей №15 імені Лесі Українки" Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|11
|616
|131.5
|153.9
|43/129
|100
|Тернопільська ЗОШ I-III ст. №16 імені Володимира Левицького Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|12
|776
|130.3
|152.3
|51/150
|99
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №23 Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|13
|850
|129.7
|151.8
|42/126
|100
|Тернопільська класична гімназія Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|14
|866
|129.6
|151.9
|33/99
|100
|Тернопільський технічний ліцей Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|15
|909
|129.4
|151.6
|32/93
|100
|Тернопільський НВК "Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого" Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|16
|948
|129.1
|151.6
|20/48
|100
|Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №17 імені Володимира Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|17
|982
|128.9
|150.9
|44/129
|100
|Тернопільська спеціалізована школа I-III ст. №7 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|18
|993
|128.8
|151.1
|30/84
|99
|Тернопільська ЗОШ I-III ст. №11 Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|19
|995
|128.8
|151
|29/87
|100
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 27 імені Віктора Гурняка Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|20
|1162
|127.9
|150
|27/78
|100
|Тернопільська ЗОШ I-III ст. №24 Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|21
|1164
|127.9
|148.6
|100/297
|100
|Тернопільський ліцей №21 - спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|22
|1233
|127.5
|149.3
|37/108
|99
|Тернопільський НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - економічний ліцей №9 імені Іванни Блажкевич" Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|23
|1276
|127.2
|149
|36/108
|99
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №26 імені Дмитра Заплітного Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|24
|1335
|126.9
|148.8
|28/84
|100
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №8 Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|25
|1504
|126.2
|147.9
|31/93
|99
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №13 імені Андрія Юркевича Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|26
|1694
|125.3
|147.1
|19/54
|100
|Тернопільська ЗОШ I-III ст. №4 Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|27
|1748
|125.1
|146.4
|45/132
|98
|Тернопільський НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-правовий ліцей №2" Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|28
|2458
|122.6
|143.5
|37/111
|97
|ВСП "Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя"
|29
|2755
|121.6
|137.8
|318/939
|99
|ВСП «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету»
|30
|2907
|121.1
|136.8
|356/1014
|98
|Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола
|31
|3072
|120.6
|138.4
|214/624
|98
|Тернопільська ЗОШ I-III ст. №20 імені Руслана Муляра Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|32
|3459
|119.5
|140.2
|26/78
|97
|Тернопільська ЗОШ I-III ст. №10 Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|33
|3499
|119.4
|139.8
|43/126
|98
|Тернопільський мистецький фаховий коледж ім. Соломії Крушельницької
|34
|3880
|118.5
|138.8
|33/99
|98
|Тернопільський академічний ліцей «генезис» Тернопільської міськради
|35
|4149
|117.6
|137.7
|42/120
|99
|Приватний фаховий навчальний заклад «Медичний коледж»
|36
|4417
|116.8
|136.7
|47/135
|99
|Тернопільський фаховий коледж харчових технологій і торгівлі
|37
|4651
|116.1
|135.8
|53/147
|99
|Тернопільський кооперативний фаховий коледж
|38
|4987
|115.2
|134.3
|77/219
|98
|Маріупольський електромеханічний технікум
|39
|5053
|115
|135.2
|13/21
|95
|Державний навчальний заклад "Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну"
|40
|5626
|113.2
|132.9
|12/36
|100
|ВСП "Гімназія "Гармонія" Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола"
|41
|5814
|112.5
|132.2
|11/33
|97
|Державний професійно-технічний навчальний заклад "Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму"
|42
|6276
|110.7
|129.8
|35/87
|98
|Державний професійно-технічний навчальний заклад "Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі"
|43
|6581
|109.2
|128.1
|24/69
|99
|Державний навчальний заклад "Тернопільський центр професійно-технічної освіти"
|44
|6855
|107.6
|125.9
|50/138
|94
|Тернопільське вище професійне училище № 4 імені Михайла Паращука
|45
|7156
|104.8
|122.8
|35/96
|95
У рейтингу шкіл Тернопільської області перше місце зайняла Борщівська школа № 2, яка у 2021 році на 10 позиції. Вона також увійшла у ТОП-200 українських шкіл, де зайняла 29 місце. На другому місці – Бережанський ліцей № 3, який минулоріч був на 7 позиції. Третє місце зараз займає Зборівська державна українська гімназія ім. Р. Завадовича, яка за підсумками ЗНО-2021 була теж третьою. Повний рейтинг шкіл Тернопільської області можна переглянути на сайті «Освіта.ua».
За інформацію освітнього порталу, на рейтинг у цьому році поливала війна. Учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Окрім того, значний вплив мав пороговий бал «склав / не склав», який у 2023 році був встановлений заздалегідь і став для деяких предметів значно нижчим, ніж у попередні роки. Так, з української мови не подолали поріг «склав / не склав» лише 0,09% учасників (у 2021 році – 7,45 %), що вплинуло на рейтингові таблиці, оскільки в рейтингу враховуються учасники, які не подолали пороговий бал з предмета.