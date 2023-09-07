За результатами національного мультипредметного тесту сайт «Освіта.ua» сформував рейтинг загальноосвітніх шкіл Тернополя 2023 року відповідно до результатів їхніх випускників. Таку інформацію освітній портал оприлюднює щороку за результатами підсумкових оцінювань школярів. Однак, у 2022 році через повномасштабне вторгнення Росії в Україну рейтинг не проводився.

Згідно з результатами, перше місце у рейтингу посіла Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка, яка отримувала перше місце два роки підряд – 2020 і 2021 роках. Ця школа також увійшла у ТОП-200 шкіл України за підсумками національного мультипредметного тесту, зайнявши там 40 місце.

На другому місці цього року – Тернопільська школа І-ІІІ ст. № 18, яка у рейтингу 2021-го була на 13 місці. На третьому місці – Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3, яка у 2021 році була теж на третьому місці.

Рейтинг шкіл м. Тернополя

Назва навчального закладу Місце TOP Рейт. бал Бал

НМТ Учнів / тестів Склав (%) Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка Тернопільської міськради Тернопільської обл. 1 40 144.6 168.5 82/237 100 Тернопільська ЗОШ I-III ст. №18 Тернопільської міськради Тернопільської обл. 2 89 140.5 165 15/45 100 Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. 3 258 135.8 158.3 77/228 100 Тернопільська спеціалізована школа I-III ст. №29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. 4 265 135.7 158.7 48/141 100 Тернопільський НВК «Школа-ліцей № 6 ім. Н.Яремчука» Тернопільської міськради Тернопільської обл. 5 345 134.4 156.9 64/186 100 Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №28 Тернопільської міськради Тернопільської обл. 6 459 133.1 155.9 37/111 99 Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №14 ім. Б. Лепкого Тернопільської міськради Тернопільської обл. 7 471 133 155.5 51/153 100 Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. 8 509 132.5 154.7 63/189 100 Тернопільська ЗОШ I-III ст. №22 Тернопільської міськради Тернопільської обл. 9 526 132.4 154.8 51/153 100 Тернопільська ЗОШ I-III ст. №19 Тернопільської міськради Тернопільської обл. 10 529 132.4 154.5 66/195 100 Тернопільський НВК "Загальноосвітня школа I-III ст. - медичний ліцей №15 імені Лесі Українки" Тернопільської міськради Тернопільської обл. 11 616 131.5 153.9 43/129 100 Тернопільська ЗОШ I-III ст. №16 імені Володимира Левицького Тернопільської міськради Тернопільської обл. 12 776 130.3 152.3 51/150 99 Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №23 Тернопільської міськради Тернопільської обл. 13 850 129.7 151.8 42/126 100 Тернопільська класична гімназія Тернопільської міськради Тернопільської обл. 14 866 129.6 151.9 33/99 100 Тернопільський технічний ліцей Тернопільської міськради Тернопільської обл. 15 909 129.4 151.6 32/93 100 Тернопільський НВК "Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого" Тернопільської міськради Тернопільської обл. 16 948 129.1 151.6 20/48 100 Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №17 імені Володимира Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. 17 982 128.9 150.9 44/129 100 Тернопільська спеціалізована школа I-III ст. №7 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. 18 993 128.8 151.1 30/84 99 Тернопільська ЗОШ I-III ст. №11 Тернопільської міськради Тернопільської обл. 19 995 128.8 151 29/87 100 Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 27 імені Віктора Гурняка Тернопільської міськради Тернопільської обл. 20 1162 127.9 150 27/78 100 Тернопільська ЗОШ I-III ст. №24 Тернопільської міськради Тернопільської обл. 21 1164 127.9 148.6 100/297 100 Тернопільський ліцей №21 - спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети Тернопільської міськради Тернопільської обл. 22 1233 127.5 149.3 37/108 99 Тернопільський НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - економічний ліцей №9 імені Іванни Блажкевич" Тернопільської міськради Тернопільської обл. 23 1276 127.2 149 36/108 99 Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №26 імені Дмитра Заплітного Тернопільської міськради Тернопільської обл. 24 1335 126.9 148.8 28/84 100 Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №8 Тернопільської міськради Тернопільської обл. 25 1504 126.2 147.9 31/93 99 Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №13 імені Андрія Юркевича Тернопільської міськради Тернопільської обл. 26 1694 125.3 147.1 19/54 100 Тернопільська ЗОШ I-III ст. №4 Тернопільської міськради Тернопільської обл. 27 1748 125.1 146.4 45/132 98 Тернопільський НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-правовий ліцей №2" Тернопільської міськради Тернопільської обл. 28 2458 122.6 143.5 37/111 97 ВСП "Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя" 29 2755 121.6 137.8 318/939 99 ВСП «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету» 30 2907 121.1 136.8 356/1014 98 Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола 31 3072 120.6 138.4 214/624 98 Тернопільська ЗОШ I-III ст. №20 імені Руслана Муляра Тернопільської міськради Тернопільської обл. 32 3459 119.5 140.2 26/78 97 Тернопільська ЗОШ I-III ст. №10 Тернопільської міськради Тернопільської обл. 33 3499 119.4 139.8 43/126 98 Тернопільський мистецький фаховий коледж ім. Соломії Крушельницької 34 3880 118.5 138.8 33/99 98 Тернопільський академічний ліцей «генезис» Тернопільської міськради 35 4149 117.6 137.7 42/120 99 Приватний фаховий навчальний заклад «Медичний коледж» 36 4417 116.8 136.7 47/135 99 Тернопільський фаховий коледж харчових технологій і торгівлі 37 4651 116.1 135.8 53/147 99 Тернопільський кооперативний фаховий коледж 38 4987 115.2 134.3 77/219 98 Маріупольський електромеханічний технікум 39 5053 115 135.2 13/21 95 Державний навчальний заклад "Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну" 40 5626 113.2 132.9 12/36 100 ВСП "Гімназія "Гармонія" Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола" 41 5814 112.5 132.2 11/33 97 Державний професійно-технічний навчальний заклад "Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму" 42 6276 110.7 129.8 35/87 98 Державний професійно-технічний навчальний заклад "Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі" 43 6581 109.2 128.1 24/69 99 Державний навчальний заклад "Тернопільський центр професійно-технічної освіти" 44 6855 107.6 125.9 50/138 94 Тернопільське вище професійне училище № 4 імені Михайла Паращука 45 7156 104.8 122.8 35/96 95

У рейтингу шкіл Тернопільської області перше місце зайняла Борщівська школа № 2, яка у 2021 році на 10 позиції. Вона також увійшла у ТОП-200 українських шкіл, де зайняла 29 місце. На другому місці – Бережанський ліцей № 3, який минулоріч був на 7 позиції. Третє місце зараз займає Зборівська державна українська гімназія ім. Р. Завадовича, яка за підсумками ЗНО-2021 була теж третьою. Повний рейтинг шкіл Тернопільської області можна переглянути на сайті «Освіта.ua».

За інформацію освітнього порталу, на рейтинг у цьому році поливала війна. Учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Окрім того, значний вплив мав пороговий бал «склав / не склав», який у 2023 році був встановлений заздалегідь і став для деяких предметів значно нижчим, ніж у попередні роки. Так, з української мови не подолали поріг «склав / не склав» лише 0,09% учасників (у 2021 році – 7,45 %), що вплинуло на рейтингові таблиці, оскільки в рейтингу враховуються учасники, які не подолали пороговий бал з предмета.