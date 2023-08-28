За результатами перевірки 30 шкільних укриттів виявилися не готовими

Із понад 650 закладів середньої освіти на Тернопільщині з 1 вересня очно не працюватимуть 8: три школи та п'ять філій середніх шкіл. Навчання для учнів у них проводитимуть дистанційно. Таке рішення комісії, яка перевіряла заклади, пов'язане з відсутністю, або ж аварійним станом укриттів.

З восьми навчальних закладів є лише одна велика школа, решта – мають малу кількість учнів, зазначила директорка департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА Ольга Хома під час брифінгу в понеділок, 28 серпня. Загалом цього року на Тернопільщині до школи підуть понад 101 тисяча школярів. З 1 вересня працюватиме 651 заклад загальної середньої освіти. З них 503 навчатимуться очно, у змішаній формі – 140 та дистанційно – 8 шкіл. Серед закладів, які навчатимуться дистанційно – лише одна велика школа.

«Сім шкіл є малокомплектними, де навчаються 12-14 учнів. Також є велика школа, де навчається 120 учнів. Даний заклад отримав рекомендації від комісії щодо дистанційного навчання. Разом з тим громада запевнила, що до кінця вересня вони усунуть недоліки і діти перейдуть на очну чи змішану форму навчання», – зазначила директорка департаменту освіти та науки Тернопільської ОВА Ольга Хома.

За словами освітянки, на відновлення навчання в очній чи змішаній формі сподіваються також і в селі Дубівці. Зараз там триває будівництво укриття, яке фінансується з місцевого та державного бюджетів.

До комісії, яка перевіряла усі заклади освітив області входили не лише освітяни, але й фахівці ДСНС і правоохоронці. Загалом, за словами речника ДСНС Тернопільщини Сергія Даніліна, з усієї кількості перевірених укриттів в дошкільних, середніх, спеціалізованих та вищих закладів освіти не готовими до експлуатації виявилися близько 30 приміщень. Це близько 3% від загального показника. Також Сергій Данілін зазначив, що фахівці рятувальної служби склали близько 400 протоколів про порушення, які необхідно усунути в укриттях до початку навчального року.

Під час брифінгу директорка департаменту освіти Ольга Хома також наголосила на тому, що згідно з рішенням Ради оборони області під час уроків і коли лунає тривога шкільні укриття можуть використовувати лише учні та вчителі, іншим людям вхід заборонений. А після навчання укриватися в школах може будь-хто.