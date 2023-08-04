Перевірка укриттів по всій Україні пройде вдруге за літо

Кабінет міністрів доручив провести повторну перевірку укриттів по всій Україні, повідомив у п’ятницю, 4 серпня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він нагадав, що в червні цього року окремих керівників на місцях звільнили через загалом неналежний стан сховищ. Тепер, за його словами, уряд дав доручення знову провести перевірки укриттів, аби переконатися, що ситуація покращилась.

«Там, де нічого не змінилося, будуть ухвалені кадрові рішення», – наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, масштабні перевірки укриттів в Україні відбулися після того, як у Києві троє людей загинули поруч із зачиненим укриттям під час того, як росіяни обстрілювали місто балістичними ракетами.

Перевірка показала, що багато укриттів перебувають у незадовільному стані, а деякі взагалі зачинені. За результатами перевірки втратили посади, зокрема, голови чотирьох районних адміністрацій Києва. Найвищі посадові особи наголошували на тому, що доступ до укриттів має бути цілодобовим.