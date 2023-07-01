Президент України Володимир Зеленський звільнив чотирьох голів районних адміністрацій Києва, йдеться в відповідному розпорядженні, опублікованому на сайті Офісу глави держави.

Зеленський звільнив відразу чотирьох голів районів Києва, а саме:

Сергія Коваленка – з посади очільника Подільської районної адміністрації;

– з посади очільника Подільської районної адміністрації; Павла Бабія – з посади голови Дніпровської районної адміністрації;

– з посади голови Дніпровської районної адміністрації; Сергія Павловського – з посади голови Святошинської районної адміністрації;

– з посади голови Святошинської районної адміністрації; Дмитра Ратнікова – з посади голови Деснянської районної адміністрації.

Також президент звільнив голів адміністрацій у декількох областях, зокрема:

Тетяну Сизон звільнили з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області;

звільнили з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області; Олександра Хомича – з посади голови Житомирської районної державної адміністрації;

– з посади голови Житомирської районної державної адміністрації; Людмилу Мерзолюк – з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області.

«Відповідно, щодо деяких областей та районів буде прийнято кадрові рішення: як догани, так і звільнення керівників. На початку наступного тижня Кабінет міністрів запропонує укази на підпис президенту», – Денис Шмигаль

Крім того, президент призначив Ігоря Ковердягу головою Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області.

Також Кабмін 27 червня ухвалив рішення про оголошення догани голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку та начальнику Київської міської військової адміністрації Сергію Попку, головам місцевих адміністрацій в Голосіївському, Оболонському, Печерському, Солом’янському районах Києва, а також першим заступникам голів Дарницької та Шевченківської адміністрацій у Києві.

Крім того, уряд визначив, що міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін буде координувати й контролювати всі питання та процеси, які пов’язані з бомбосховищами.

Як інформував ZAXID.NET, на початку червня внаслідок падіння уламків російських ракет в Києві загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень. За повідомленнями очевидців, люди загинули на вулиці біля медзакладу в Деснянському районі, бо не змогли потрапити до укриття, яке, за деякими даними, було зачиненим. Після цього уряд ініціював перевірку усіх укриттів в Україні.

23 червня президент провів засідання Ради національної безпеки і оборони щодо стану укриттів. Тоді визнали незадовільним стан сховищ у Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, містах Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві та ухвалили низку рішень.