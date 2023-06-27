Віталій Кличко отримав догану від Кабміну

Кабінет міністрів оголосив догани голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку начальнику Київської міської військової адміністрації Сергію Попку і кільком керівникам районних адміністрацій у Києві. Про це 27 червня повідомив міністр кабміну Олег Немчінов.

За його словами, Кабінет міністрів схвалив проект розпорядження про дисциплінарну відповідальність для місцевої влади Києва.

«Підтримано проект розпорядження Кабінету міністрів України. Про притягання до дисциплінарної відповідальності (оголошення догани голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В. та начальнику Київської міської військової адміністрації Попку С.М», – повідомив Немчінов.

Догани також оголосили головам районних держадміністрацій в Голосіївському, Оболонському, Печерського, Солом'янського, а також в.о. голів РДА в Дарницькому і Шевченківському районах Києва. Водночас, Кабінет міністрів звільнив голову Деснянської РДА в Києві Дмитра Ратнікова і голову Святошинської РДА Сергія Павловського. Також уряд увільнив від тимчасового виконання обов’язків керівника Дніпровської РДА Павла Бабія і Подільської РДА Сергія Коваленка.

Рішення було ухвалене в контексті скандалу із закритими сховищами у Києві під час повітряної тривоги. Під час атаки росіян 1 червня люди прибігли вночі до укриття, але їм не ніхто не відкрив. Тоді під укриттям загинули троє людей. Після цього правоохоронці затримали першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця поліклініки у справі про загибель людей біля зачиненого укриття.

Міські та районні служби Києва проінспектували всі 4655 міських укриттів. Вільно доступними виявилося менше половини укриттів – лише 44%. Також лише 15% укриттів придатні без суттєвих зауважень, ще 50% технічно придатні, але їх треба упорядковувати.

Голови районних адміністрацій Києва оприлюднили спільне відео, на якому закликали мера столиці Віталія Кличка відмовитись від суміщення посад міського голови і голови КМДА. Кличко ж заявив, що його нібито позбавляють важелів управлінні містом, тому Київрада звернеться до президента повернути право меру подавати кандидатури на призначення та звільнення голів районів столиці. Він також звернеться до СБУ щодо дій голів районів.

15 червня УП писала, що президент Володимир Зеленський найближчим часом нібито може зняти Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. За таких обставин Кличко все одно залишиться на посаді міського голови столиці.