Один із входів у бомбосховище на Святоюрській горі у Львові

У Львові тривають роботи з відновлення бомбосховища радянського періоду, що розташоване на схилі Святоюрської гори – між цирком і церквою святого Юра. Про це ZAXID.NET повідомили у Львівській міській раді у відповідь на запит.

Сховище на вул. Городоцькій, 83, що складається із 10 кімнат, мають відновити до вересня цього року. У міськраді не повідомили, скільки коштує відновлення цієї споруди цивільного захисту, але сказали, що від початку року станом на зараз на ремонт та облаштування захисних споруд цивільного захисту комунальної власності виділено 4 млн грн.

«Джерелами фінансування є кошти бюджету Львівської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені законодавством України», – повідомляють в ЛМР.

Бомбосховище між цирком і церквою святого Юра, за словами дослідника львівських підземель Андрія Риштуна, ціле, але захаращене сміттям, там немає світла, понищено системи вентиляції, вкрадена сантехніка із санвузла. Раніше Андрій Риштун оприлюднив фото цього укриття зсередини.

Бомбосховище на вул. Городоцькій, 83 у Львові до відновлення (фото Андрія Риштуна)

Згідно з Програмою відновлення укриттів цивільного захисту, ухваленою 6 грудня 2022 року, окрім бомбосховища на Святоюрській горі, місто також планує відновити споруди цивільного захисту за такими адресами:

вул. Похила, 4 (біля вул. Героїв Майдану і Парку культури);

вул. Каліча Гора, 5 (між вулицями Стефаника і Мартовича);

вул. Теліги, 4 (неподалік від парку Погулянка);

вул. Солодова, 7 (біля Винниківського ринку);

вул. Шевченка, 66 (за цією адресою розташований храм святого Андрія Первозваного ПЦУ);

вул. Півколо, 14 (також неподалік від парку Погулянка);

вул. Харківська, 7 (бічна вул. Личаківської між вулицями Солодова і Ніжинська);

вул. Липинського, 54 (промзона між вулицями Липинського і Городницькою);

вул. Навроцького, 4 (неподалік від лікарні святого Луки);

вул. Зелена, 301 (Сихівський район біля вул. Сихівської);

вул. Зелена, 186 (неподалік від супермаркету «Арсен»).

Наразі відомо про початок робіт лише на вул. Городоцькій, 83.