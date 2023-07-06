Міська комісія з ТЕБ і НС Львова ухвалила рішення, за яким всі укриття на території Львівської ОТГ мають бути відчиненими цілодобово. Таке рішення ухвалили 6 липня після нічної ракетної атаки на Львів.

Як повідомив міський голова Андрій Садовий, комісія заборонила зачиняти всі укриття на території міста, вони мають працювати цілодобово.

«Рішення непросте, але єдино правильне, оскільки забезпечити відкривання сховищ на 100% неможливо, у Львові забороняємо закривати укриття. Відповідальні особи, визначені власником будівлі, мають напрацювати схему згідно з якою сховки будуть у вільному доступі цілодобово», – повідомив Андрій Садовий.

Він додав, що у ніч на 6 липня, коли Росія завдала ракетного удару по Львову, під час повітряної тривоги на Гарячу лінію Львова надійшло 10 скарг про зачинені укриття. Поліція відкрила справу через зачинені укриття у Львова. Найближче укриття у Львові можна знайти на мапі за посиланням.

Додамо, що частину ракет збили сили ППО, частина влучила в багатоквартирний житловий будинок на вул. Стрийській. Відомо про пʼятьох загиблих, ще щонайменше 30 постраждали.