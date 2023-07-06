Через влучання ракети в житловий будинок у Львові загинули четверо людей

У четвер, 6 липня, поліція відкрила кримінальне провадження через зачинені укриття у Львові під час нічної повітряної тривоги. Відомо про щонайменше 10 таких випадків.

«Обурлива ситуація. Стільки уваги, вимог, суворих рішень. А висновки деякими відповідальними особами так і не зроблені», – прокоментував ситуацію з львівськими укриттями очільник МВС Ігор Клименко.

З його слів, поліція отримала інформацію про щонайменше 10 зачинених укриттів у Львові під час нічного обстрілу. Глава МВС додав, що винні мають бути притягнені до відповідальності.

Поліція Львівщини вже відкрила кримінальне провадження за фактом залишення в небезпеці (ч.1 ст.135 ККУ).

За даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, поруч з будинком, у який влучила ракета у Львові, є укриття. Воно у належному стані і на момент тривоги було відчинене, але зі всього будинку в укритті перебували лише п’ятеро людей.

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Львів ракетами. Відбулося влучання в багатоквартирний житловий будинок – четверо людей загинули, ще понад 30 постраждали.

Унаслідок удару руйнувань у Львові зазнали понад 30 будинків, більше ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші та санаторна школа. Також пошкоджена одна підстанція (150 абонентів в місті залишаються без електропостачання).