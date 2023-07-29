Для відновлення повноцінного очного навчання в школах головною вимогою є наявність укриттів та безпекова ситуація у регіоні

Станом на 29 липня укриття мають близько 65% закладів освіти. Найкраща ситуація з укриттями в закладах професійно-технічної освіти, найгірша – у дитсадках, повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко під час телемарафону.

«На даний час держава виділила окрему субвенцію для забезпечення і додаткового облаштування укриттів - це 1,5 млрд гривень. Була постанова про її розподіл, і ця субвенція вже пішла по регіонах, і регіони мають облаштовувати укриття там, де їх немає», – заявив Вітренко.

За його словами, укриття мають 95% закладів професійно-технічної освіти, 75% шкіл та всього 55% дитсадочків.

«Але я впевнений, що за цей період, який залишився до початку першого вересня, але регіональна влада зробить все можливе для того, щоб з 1 вересня діти могли навчатися очно в закладах освіти», – наголосив заступник міністра.

Зазначимо, що українські заклади освіти можуть з 1 вересня перейти на офлайн-навчання. Відповідні рекомендації дало Міністерство освіти. Але для відновлення повноцінного очного навчання головною вимогою є наявність укриттів та безпекова ситуація у регіоні. У яких містах планують скасувати онлайн-навчання читайте за посиленням.