Рятувальники і поліцейські обстежили 975 укриттів у навчальних закладах області

Львівська ОВА повідомила про результати перевірки укриттів у навчальних закладах області. Обстежили 975 укриттів, з яких 146 (15%) виявилися непридатні, ще 30 були зачинені. Перевірка почалася після трагічного випадку в Києві, де через зачинене під час ракетного удару сховище загинули люди.

«У 146 укриттях закладів освіти Львівської області виявили порушення, через які вони непридатні для того, щоб під час тривоги у них перебували учасники освітнього процесу. Такий результат показали перевірки, які провели представники ДСНС та поліції. Загалом обстежили 975 об’єктів», – повідомив за підсумками перевірок голова Львівської ОВА Максим Козицький.

З його слів, близько 30 сховищ були зачинені на момент перевірки. Доступ до них службам не надали, хоча це обов’язково. Також зафіксовано кілька випадків, коли за документами укриття є, а насправді його немає.

Найбільше порушень виявили в укриттях закладів освіти Дрогобицького, Самбірського та Стрийського районів, а найменше – в освітніх закладах Золочівського та Яворівського районів.

Керівники громад, у яких виявили укриття в неналежному стані, за розпорядженням голови ЛОВА, мають місяць для їх впорядкування. Голова ЛОВА також наголосив, що новий навчальний рік учні Львівщини мають почати в очному форматі, тому мають бути належно підготовлені укриття.

Керівник області закликав мешканців повідомляти про проблемні укриття у закладах освіти на гарячу лінію області за номером 112.

Загалом в Україні обстежено близько 63 тис. укриттів. Зачиненими виявилися 9,3%, непридатними до використання – 23,6 % від перевірених.