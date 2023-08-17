Обладнання встановили в укриттях шести шкіл Ковеля, наразі тривають роботи у сьомому навчальному закладі

У шести ковельських школах встановили системи автоматичного відкривання дверей під час повітряних тривог. Механізм передбачає, що при сповіщенні про повітряну тривогу двері бомбосховища автоматично відкриватимуться.

Як повідомила прес-служба Ковельської міськради, встановити такі системи вирішили через те, що у школах Ковеля, які мають укриття, не передбачено посад чергових, які б відчиняли бомбосховища вночі чи у вихідні.

«Замки такого пристрою інтегровано в загальну систему оповіщення про повітряні тривоги. За кілька секунд після початку сирен замок відчиняється автоматично та залишається відкритим до відбою. Після відбою двері автоматично зачиняються. У разі, якщо люди залишились у цей момент в укритті, вони можуть відчинити двері зсередини, натиснувши відповідну кнопку», – пояснюють у міськраді.

Автоматизовані системи влаштували в ліцеях № 7, 10, 11, 12, 13 та 3. Таке обладнання буде й в ліцеї імені Олени Пчілки після закінчення робіт з розширення укриття в школі. Сумарно міському бюджету це обійшлося в 94 тис. грн.

Також у міськраді додають, що однією з причин встановлення таких систем став трагічний інцидент у Києві, коли в червні цього року люди не змогли потрапити у зачинене укриття і загинули внаслідок ракетної атаки під його дверима. Сторож цього укриття в суді пояснював, що не встиг вчасно відчинити двері.



