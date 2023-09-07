За результатами національного мультипредметного тесту сайт «Освіта.ua» склав рейтинг загальноосвітніх шкіл Чернівців 2023 року відповідно до результатів їхніх випускників. Таку інформацію освітній портал оприлюднює щороку за результатами підсумкових оцінювань школярів. Однак, у 2022 році через повномасштабне вторгнення Росії в Україну моніторинг навчальних закладів не проводився.

При формуванні рейтингу шкіл, а також училищ та коледжів враховувались середні бали зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожного навчального закладу.

Згідно з результатами, перше місце у рейтингу посів Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів, який отримував перше місце і у 2021 році. Цей ліцей також увійшла у ТОП-200 шкіл України за підсумками національного мультипредметного тесту, зайнявши там 40 місце.

На другому місці цього року – Чернівецький ліцей № 9. На третьому – Чернівецький багатопрофільний ліцей №11 "Престиж", який у 2021 році був на 20 місці.

Рейтинг шкіл м. Чернівців

Назва навчального закладу Місце TOP Рейт. бал Бал

НМТ Учнів / тестів Склав (%) Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міськради 1 37 144.9 169.4 53/153 100 Чернівецький ліцей №9 Чернівецької міськради 2 116 139.6 163 63/186 99 Чернівецький багатопрофільний ліцей №11 "Престиж" Чернівецької міськради 3 187 137.4 160.7 51/150 100 Чернівецький ліцей №7 Чернівецької міськради 4 247 136.1 159.1 53/153 100 Чернівецький ліцей №5 "Оріяна" Чернівецької міськради 5 384 134 156.8 43/126 100 Чернівецький ліцей №3 медичного профілю Чернівецької міськради 6 430 133.4 155.5 76/228 100 Чернівецький ліцей № 8 імені Тараса Григоровича Шевченка Чернівецької міськради 7 690 130.9 152.9 56/168 100 Чернівецький ліцей №10 Чернівецької міськради 8 964 129 151.1 40/120 100 Чернівецька ліцей №13 Чернівецької міськради 9 981 128.9 150.7 53/153 100 Чернівецький багатопрофільний ліцей №4 Чернівецької міськради 10 1151 127.9 149.6 50/150 99 Чернівецький ліцей № 22 імені Антона Кохановського Чернівецької міськради 11 1358 126.8 148.7 25/69 99 ВСП «Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» 12 1393 126.6 144.8 242/702 99 Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Чернівецької міськради 13 1466 126.3 147.9 38/111 100 Чернівецький ліцей №17 "Успіх" Чернівецької міськради 14 1839 124.6 146.1 33/96 100 Чернівецький ліцей № 12 "Ювілейний" Чернівецької міськради 15 2157 123.6 144.6 48/141 99 Чернівецький ліцей №15 "Освітні ресурси та технологічний тренінг" з вивченням єврейського етнокультурного компонента Чернівецької міськради 16 2317 123 144.3 24/69 100 Чернівецький ліцей №19 ім. О. Кобилянської Чернівецької міськради 17 2389 122.7 143.9 27/81 99 Комунальна обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів "Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей" 18 2462 122.5 143 69/201 100 Чернівецький ліцей №14 Чернівецької міськради 19 2556 122.2 143.3 30/84 100 Чернівецький ліцей №6 імені Олександра Доброго Чернівецької міськради 20 2707 121.8 143 19/45 100 Чернівецький ліцей № 20 Чернівецької міськради 21 2739 121.6 142.2 53/150 99 Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №31 Чернівецької міськради 22 3017 120.8 141.6 28/81 100 Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №8 Чернівецької міськради 23 3188 120.3 141.2 17/51 100 Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Чернівецької міськради 24 3461 119.5 140.2 28/81 96 Чернівецький філософсько-правовий ліцей №2 Чернівецької міськради 25 3646 119.1 139.8 21/60 98 Чернівецький юридичний фаховий коледж Національного університету "Одеська юридична академія" 26 3684 119 139.3 40/120 98 Чернівецький медичний фаховий коледж 27 3813 118.6 138.1 94/267 98 Чернівецький ліцей №18 Чернівецької міськради 28 3906 118.4 138.4 51/150 98 Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №20 Чернівецької міськради 29 3963 118.2 138.9 11/33 97 Новокаховський приладобудівний фаховий коледж 30 3981 118.2 138.7 27/63 97 Педагогічний фаховий коледж Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича 31 4012 118.1 136.8 125/372 98 Чернівецький фаховий коледж технологій та дизайну 32 4036 118 137.8 65/183 99 Чернівецький індустріальний фаховий коледж 33 4240 117.4 136.7 88/255 99 Чернівецький ліцей №16 ім. Ю. Федьковича Чернівецької міськради 34 4327 117.1 137.4 24/72 99 Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №38 Чернівецької міськради 35 4434 116.8 137 26/72 94 Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №16 Чернівецької міськради 36 4495 116.6 136.7 29/84 96 Чернівецький кооперативний фаховий коледж економіки і права 37 4615 116.2 135.6 67/198 99 Чернівецький транспортний фаховий коледж 38 4693 116 136.3 15/45 100 Фаховий коледж Буковинського державного медичного університету 39 4744 115.9 135.8 35/99 100 Чернівецький політехнічний фаховий коледж 40 4782 115.8 135.5 48/141 98 Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №37 Чернівецької міськради 41 4856 115.6 135.6 23/66 97 Чернівецька філія Вищого приватного навчального закладу Львівський медичний фаховий коледж "МОНАДА" 42 4967 115.3 135.4 16/45 100 Чернівецький фаховий коледж бізнесу та харчових технологій 43 5094 114.9 134.9 16/48 98 Комунальний ДНЗ - ЗНЗ "НВК "Лідер" Чернівецької міськради 44 5240 114.4 134.4 16/45 96 Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. технологічного профілю №33 Чернівецької міськради 45 5372 114 133.8 27/72 97 Комунальний заклад "Чернівецький обласний фаховий коледж мистецтв ім. С. Воробкевича" 46 5518 113.6 133.2 30/78 99 ВСП "Чернівецький фаховий коледж Львівського національного університету природокористування" 47 5660 113.1 132.7 24/69 97 Фаховий коледж Приватного вищого навчального закладу "Буковинський університет" 48 5877 112.3 131.6 34/102 98 Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №25 Чернівецької міськради 49 5965 112 131.6 13/39 92 Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки 50 6021 111.8 131.4 11/27 100 Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №10 Чернівецької міськради 51 6116 111.4 130.9 8/24 96 Чернівецький військово-спортивний ліцей Чернівецької міськради 52 6357 110.4 129.6 21/60 98 Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 30 Чернівецької міськради 53 6360 110.4 129.5 25/72 97 Чернівецький ліцей №21Чернівецької міськради 54 6869 107.5 126.2 15/42 98 Державний професійно-технічний навчальний заклад "Чернівецький професійний машинобудівний ліцей" 55 6970 106.7 125.4 6/18 100 Вище професійне художнє училище №5 м. Чернівці 56 7105 105.4 123.8 17/45 93 Державний професійно-технічний навчальний заклад "Чернівецький професійний ліцей сфери послуг" 57 7133 105.1 123.3 27/72 94 Державний професійно-технічний навчальний заклад "Чернівецький професійний ліцей автомобільного сервісу" 58 7364 100.7 118.3 15/42 90 Вище професійне училище № 3 м. Чернівці 59 7417 98.8 116.1 9/18 89 Чернівецьке вище комерційне училище Державного торговельно - економічного університету 60 7465 95.2 111.8 15/36 83

У рейтингу шкіл Чернівецької області перше місце зайняв Горішньошеровецький опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст., який отримав рейтинговий бал 153,2. Він також увійшов у ТОП-200 українських шкіл, де зайняв друге місце.

На другому місці – Глибоцький ліцей, який минулоріч був на 6 позиції. Цей ліцей також потрапив на третє місце в ТОП-200 шкіл. Третє місце у рейтингу серед буковинських навчальних закладів зараз займає Карапчівський ліцей ім. М. Емінеску Карапчівської.

Рейтинг шкіл Чернівецької обл.

Назва навчального закладу Місце TOP Рейт. бал Бал

НМТ Учнів / тестів Склав (%) Горішньошеровецький опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Горішньошеровецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. 1 2 153.2 180.1 8/24 100 ОЗО "Глибоцький ліцей Глибоцької селищної ради" 2 3 153.1 179.3 37/111 99 Карапчівський ліцей ім. М. Емінеску Карапчівської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. 3 12 150.8 177.2 13/39 100 Заставнівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Заставнівської міськради Чернівецької обл. 4 44 144.3 169.3 23/66 100 ОЗО "Черепковецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Глибоцької селищної ради" 5 72 141.5 166.3 11/30 100 Старововчинецький ліцей Кам’янецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. 6 75 141.4 165.9 19/57 100 Турятський ліцей Тарашанської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. 7 123 139.3 163.7 10/27 100 Новоселицький ліцей №3 Новоселицької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. 8 167 137.9 161.6 30/90 100 Глибоцька гімназія Глибоцької селищної ради Чернівецької обл. 9 193 137.1 160.8 25/69 100 Корчівецький ліцей Сучевенської сільської ради 10 224 136.5 160.4 11/33 100 Сторожинецька гімназія Сторожинецької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. 11 311 134.9 158.2 23/69 100 Путильський ліцей Путильської селищної ради 12 314 134.8 158.3 16/48 100 Димківський НВК Глибоцької селищної ради 13 346 134.4 157.9 9/27 100 Хотинський опорний заклад ЗСО Хотинської міськради 14 349 134.4 157.2 43/129 100 Сокирянський ліцей Сокирянської міськради Дністровського р-ну Чернівецької обл. 15 356 134.3 157.6 19/57 100 Сучевенський ліцей Сучевенської сільської ради 16 414 133.6 157 10/30 100 Заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 м. сокиряни Сокирянської міськради Дністровського р-ну Чернівецької обл. 17 435 133.3 156.4 27/78 100 Новодністровський опорний заклад ЗСО "Новодністровська гімназія" Чернівецької обл. 18 441 133.3 156 42/126 100 Ржавинецький опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Юрковецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. 19 513 132.5 155.7 11/33 100 ОЗ Сторожинецький ліцей Сторожинецької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. 20 604 131.6 154.5 20/60 100

За інформацію освітнього порталу, що на рейтинг у цьому році поливала війна. Учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Окрім того, значний вплив мав пороговий бал «склав / не склав», який у 2023 році був встановлений заздалегідь і став для деяких предметів значно нижчим, ніж у попередні роки. Так, з української мови не подолали поріг «склав / не склав» лише 0,09% учасників (у 2021 році – 7,45 %), що вплинуло на рейтингові таблиці, оскільки в рейтингу враховуються учасники, які не подолали пороговий бал з предмета. Повний рейтинг шкіл Тернопільської області можна переглянути на сайті «Освіта.ua».