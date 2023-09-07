Найкращі і найгірші школи Чернівців 2023 року
Освіта.ua уклала рейтинг чернівецьких шкіл
За результатами національного мультипредметного тесту сайт «Освіта.ua» склав рейтинг загальноосвітніх шкіл Чернівців 2023 року відповідно до результатів їхніх випускників. Таку інформацію освітній портал оприлюднює щороку за результатами підсумкових оцінювань школярів. Однак, у 2022 році через повномасштабне вторгнення Росії в Україну моніторинг навчальних закладів не проводився.
При формуванні рейтингу шкіл, а також училищ та коледжів враховувались середні бали зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожного навчального закладу.
Згідно з результатами, перше місце у рейтингу посів Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів, який отримував перше місце і у 2021 році. Цей ліцей також увійшла у ТОП-200 шкіл України за підсумками національного мультипредметного тесту, зайнявши там 40 місце.
На другому місці цього року – Чернівецький ліцей № 9. На третьому – Чернівецький багатопрофільний ліцей №11 "Престиж", який у 2021 році був на 20 місці.
Рейтинг шкіл м. Чернівців
|Назва навчального закладу
|Місце
|TOP
|Рейт. бал
|Бал
НМТ
|Учнів / тестів
|Склав (%)
|Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міськради
|1
|37
|144.9
|169.4
|53/153
|100
|Чернівецький ліцей №9 Чернівецької міськради
|2
|116
|139.6
|163
|63/186
|99
|Чернівецький багатопрофільний ліцей №11 "Престиж" Чернівецької міськради
|3
|187
|137.4
|160.7
|51/150
|100
|Чернівецький ліцей №7 Чернівецької міськради
|4
|247
|136.1
|159.1
|53/153
|100
|Чернівецький ліцей №5 "Оріяна" Чернівецької міськради
|5
|384
|134
|156.8
|43/126
|100
|Чернівецький ліцей №3 медичного профілю Чернівецької міськради
|6
|430
|133.4
|155.5
|76/228
|100
|Чернівецький ліцей № 8 імені Тараса Григоровича Шевченка Чернівецької міськради
|7
|690
|130.9
|152.9
|56/168
|100
|Чернівецький ліцей №10 Чернівецької міськради
|8
|964
|129
|151.1
|40/120
|100
|Чернівецька ліцей №13 Чернівецької міськради
|9
|981
|128.9
|150.7
|53/153
|100
|Чернівецький багатопрофільний ліцей №4 Чернівецької міськради
|10
|1151
|127.9
|149.6
|50/150
|99
|Чернівецький ліцей № 22 імені Антона Кохановського Чернівецької міськради
|11
|1358
|126.8
|148.7
|25/69
|99
|ВСП «Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича»
|12
|1393
|126.6
|144.8
|242/702
|99
|Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Чернівецької міськради
|13
|1466
|126.3
|147.9
|38/111
|100
|Чернівецький ліцей №17 "Успіх" Чернівецької міськради
|14
|1839
|124.6
|146.1
|33/96
|100
|Чернівецький ліцей № 12 "Ювілейний" Чернівецької міськради
|15
|2157
|123.6
|144.6
|48/141
|99
|Чернівецький ліцей №15 "Освітні ресурси та технологічний тренінг" з вивченням єврейського етнокультурного компонента Чернівецької міськради
|16
|2317
|123
|144.3
|24/69
|100
|Чернівецький ліцей №19 ім. О. Кобилянської Чернівецької міськради
|17
|2389
|122.7
|143.9
|27/81
|99
|Комунальна обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів "Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей"
|18
|2462
|122.5
|143
|69/201
|100
|Чернівецький ліцей №14 Чернівецької міськради
|19
|2556
|122.2
|143.3
|30/84
|100
|Чернівецький ліцей №6 імені Олександра Доброго Чернівецької міськради
|20
|2707
|121.8
|143
|19/45
|100
|Чернівецький ліцей № 20 Чернівецької міськради
|21
|2739
|121.6
|142.2
|53/150
|99
|Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №31 Чернівецької міськради
|22
|3017
|120.8
|141.6
|28/81
|100
|Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №8 Чернівецької міськради
|23
|3188
|120.3
|141.2
|17/51
|100
|Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Чернівецької міськради
|24
|3461
|119.5
|140.2
|28/81
|96
|Чернівецький філософсько-правовий ліцей №2 Чернівецької міськради
|25
|3646
|119.1
|139.8
|21/60
|98
|Чернівецький юридичний фаховий коледж Національного університету "Одеська юридична академія"
|26
|3684
|119
|139.3
|40/120
|98
|Чернівецький медичний фаховий коледж
|27
|3813
|118.6
|138.1
|94/267
|98
|Чернівецький ліцей №18 Чернівецької міськради
|28
|3906
|118.4
|138.4
|51/150
|98
|Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №20 Чернівецької міськради
|29
|3963
|118.2
|138.9
|11/33
|97
|Новокаховський приладобудівний фаховий коледж
|30
|3981
|118.2
|138.7
|27/63
|97
|Педагогічний фаховий коледж Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича
|31
|4012
|118.1
|136.8
|125/372
|98
|Чернівецький фаховий коледж технологій та дизайну
|32
|4036
|118
|137.8
|65/183
|99
|Чернівецький індустріальний фаховий коледж
|33
|4240
|117.4
|136.7
|88/255
|99
|Чернівецький ліцей №16 ім. Ю. Федьковича Чернівецької міськради
|34
|4327
|117.1
|137.4
|24/72
|99
|Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №38 Чернівецької міськради
|35
|4434
|116.8
|137
|26/72
|94
|Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №16 Чернівецької міськради
|36
|4495
|116.6
|136.7
|29/84
|96
|Чернівецький кооперативний фаховий коледж економіки і права
|37
|4615
|116.2
|135.6
|67/198
|99
|Чернівецький транспортний фаховий коледж
|38
|4693
|116
|136.3
|15/45
|100
|Фаховий коледж Буковинського державного медичного університету
|39
|4744
|115.9
|135.8
|35/99
|100
|Чернівецький політехнічний фаховий коледж
|40
|4782
|115.8
|135.5
|48/141
|98
|Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №37 Чернівецької міськради
|41
|4856
|115.6
|135.6
|23/66
|97
|Чернівецька філія Вищого приватного навчального закладу Львівський медичний фаховий коледж "МОНАДА"
|42
|4967
|115.3
|135.4
|16/45
|100
|Чернівецький фаховий коледж бізнесу та харчових технологій
|43
|5094
|114.9
|134.9
|16/48
|98
|Комунальний ДНЗ - ЗНЗ "НВК "Лідер" Чернівецької міськради
|44
|5240
|114.4
|134.4
|16/45
|96
|Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. технологічного профілю №33 Чернівецької міськради
|45
|5372
|114
|133.8
|27/72
|97
|Комунальний заклад "Чернівецький обласний фаховий коледж мистецтв ім. С. Воробкевича"
|46
|5518
|113.6
|133.2
|30/78
|99
|ВСП "Чернівецький фаховий коледж Львівського національного університету природокористування"
|47
|5660
|113.1
|132.7
|24/69
|97
|Фаховий коледж Приватного вищого навчального закладу "Буковинський університет"
|48
|5877
|112.3
|131.6
|34/102
|98
|Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №25 Чернівецької міськради
|49
|5965
|112
|131.6
|13/39
|92
|Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки
|50
|6021
|111.8
|131.4
|11/27
|100
|Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №10 Чернівецької міськради
|51
|6116
|111.4
|130.9
|8/24
|96
|Чернівецький військово-спортивний ліцей Чернівецької міськради
|52
|6357
|110.4
|129.6
|21/60
|98
|Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 30 Чернівецької міськради
|53
|6360
|110.4
|129.5
|25/72
|97
|Чернівецький ліцей №21Чернівецької міськради
|54
|6869
|107.5
|126.2
|15/42
|98
|Державний професійно-технічний навчальний заклад "Чернівецький професійний машинобудівний ліцей"
|55
|6970
|106.7
|125.4
|6/18
|100
|Вище професійне художнє училище №5 м. Чернівці
|56
|7105
|105.4
|123.8
|17/45
|93
|Державний професійно-технічний навчальний заклад "Чернівецький професійний ліцей сфери послуг"
|57
|7133
|105.1
|123.3
|27/72
|94
|Державний професійно-технічний навчальний заклад "Чернівецький професійний ліцей автомобільного сервісу"
|58
|7364
|100.7
|118.3
|15/42
|90
|Вище професійне училище № 3 м. Чернівці
|59
|7417
|98.8
|116.1
|9/18
|89
|Чернівецьке вище комерційне училище Державного торговельно - економічного університету
|60
|7465
|95.2
|111.8
|15/36
|83
У рейтингу шкіл Чернівецької області перше місце зайняв Горішньошеровецький опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст., який отримав рейтинговий бал 153,2. Він також увійшов у ТОП-200 українських шкіл, де зайняв друге місце.
На другому місці – Глибоцький ліцей, який минулоріч був на 6 позиції. Цей ліцей також потрапив на третє місце в ТОП-200 шкіл. Третє місце у рейтингу серед буковинських навчальних закладів зараз займає Карапчівський ліцей ім. М. Емінеску Карапчівської.
Рейтинг шкіл Чернівецької обл.
|Назва навчального закладу
|Місце
|TOP
|Рейт. бал
|Бал
НМТ
|Учнів / тестів
|Склав (%)
|Горішньошеровецький опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Горішньошеровецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл.
|1
|2
|153.2
|180.1
|8/24
|100
|ОЗО "Глибоцький ліцей Глибоцької селищної ради"
|2
|3
|153.1
|179.3
|37/111
|99
|Карапчівський ліцей ім. М. Емінеску Карапчівської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл.
|3
|12
|150.8
|177.2
|13/39
|100
|Заставнівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Заставнівської міськради Чернівецької обл.
|4
|44
|144.3
|169.3
|23/66
|100
|ОЗО "Черепковецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Глибоцької селищної ради"
|5
|72
|141.5
|166.3
|11/30
|100
|Старововчинецький ліцей Кам’янецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл.
|6
|75
|141.4
|165.9
|19/57
|100
|Турятський ліцей Тарашанської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл.
|7
|123
|139.3
|163.7
|10/27
|100
|Новоселицький ліцей №3 Новоселицької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл.
|8
|167
|137.9
|161.6
|30/90
|100
|Глибоцька гімназія Глибоцької селищної ради Чернівецької обл.
|9
|193
|137.1
|160.8
|25/69
|100
|Корчівецький ліцей Сучевенської сільської ради
|10
|224
|136.5
|160.4
|11/33
|100
|Сторожинецька гімназія Сторожинецької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл.
|11
|311
|134.9
|158.2
|23/69
|100
|Путильський ліцей Путильської селищної ради
|12
|314
|134.8
|158.3
|16/48
|100
|Димківський НВК Глибоцької селищної ради
|13
|346
|134.4
|157.9
|9/27
|100
|Хотинський опорний заклад ЗСО Хотинської міськради
|14
|349
|134.4
|157.2
|43/129
|100
|Сокирянський ліцей Сокирянської міськради Дністровського р-ну Чернівецької обл.
|15
|356
|134.3
|157.6
|19/57
|100
|Сучевенський ліцей Сучевенської сільської ради
|16
|414
|133.6
|157
|10/30
|100
|Заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 м. сокиряни Сокирянської міськради Дністровського р-ну Чернівецької обл.
|17
|435
|133.3
|156.4
|27/78
|100
|Новодністровський опорний заклад ЗСО "Новодністровська гімназія" Чернівецької обл.
|18
|441
|133.3
|156
|42/126
|100
|Ржавинецький опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Юрковецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл.
|19
|513
|132.5
|155.7
|11/33
|100
|ОЗ Сторожинецький ліцей Сторожинецької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл.
|20
|604
|131.6
|154.5
|20/60
|100
За інформацію освітнього порталу, що на рейтинг у цьому році поливала війна. Учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Окрім того, значний вплив мав пороговий бал «склав / не склав», який у 2023 році був встановлений заздалегідь і став для деяких предметів значно нижчим, ніж у попередні роки. Так, з української мови не подолали поріг «склав / не склав» лише 0,09% учасників (у 2021 році – 7,45 %), що вплинуло на рейтингові таблиці, оскільки в рейтингу враховуються учасники, які не подолали пороговий бал з предмета. Повний рейтинг шкіл Тернопільської області можна переглянути на сайті «Освіта.ua».