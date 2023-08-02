Українських школярів навчатимуть керувати БПЛА

З вересня у школах різних регіонів України планують запустити пілот проекту оновленої дисципліни «Захист України». Він зокрема передбачає тренування вчителів, які навчатимуть дітей керувати дронами. Про це 2 серпня повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки України.

Міністерство хоче оновити практичну складову дисципліни, аби школярі отримали вміння, «необхідні для життя в реаліях сьогодення». Так, кількість практичних занять збільшать, додадуть підготовку до опанування базовими технологіями, якими зараз користуються захисники та захисниці України. Програма міститиме навички домедичної допомоги, орієнтування на місцевості, знання з мінної безпеки та навички керування БПЛА. МОН зазначає, що це «те, на що сьогодні є запит і від учнів, і від учениць», а самі вміння – «не лише про потреби оборони».

«Знання з мінної безпеки допоможуть зберегти життя і здоров'я, правильно поводитись у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Навички керування БПЛА – конкурента перевага, їх використовують відеографи, геодезисти, археологи і ще безліч спеціалістів у професійній діяльності», – зазначає міністерство.

Для того, щоб пілот проекту відбувся успішно, МОН організує курс для вчителів. Міжнародні та громадські організації, які мають необхідний досвід, навчатимуть педагогів роботи із симуляторами FPV-дронів, топографії та запобігання травматизму. Програму дисципліни фіналізують уже після відгуків учителів та учнів, які будуть брати участь у пілотному проєкті.

Очільник МОН Оксен Лісовий каже, що це довгоочікуваний та необхідний крок, адже освіта повинна відповідати умовам і викликам сьогодення.