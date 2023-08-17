В середині рюкзаків є усе необхідне для навчання

До 1 вересня усі першокласники Чернівецької громади отримають якісні рюкзаки від німецьких благодійників. Загалом в громаду надійшло близько 3000 ранців, всередині яких є усе необхідне для навчання. Вартість одного рюкзака в середньому – 280 євро.

Рюкзаками забезпечать усіх першокласників Чернівців та двох сіл – Коровія та Чорнівка, які увійшли в Чернівецьку громаду, повідомили ZAXID.NET в управлінні освіти міської ради у четвер, 17 серпня. Проект вдалося реалізували завдяки німецькій організації Blau-Gelbes Kreuz та громадській організації «Чернівецька бізнес-група GBG». Загалом рюкзаки отримали 45 комунальних закладів загальної середньої освіти та 5 приватних закладів Чернівецької громади, зазначили 16 серпня на Facebook-сторінці управління освіти Чернівецької міської ради.

«Для першокласників передали 2745 ранців. У громаду їх надійшло трохи більше – 3000 штук. Тому наступного тижня міська рада спільно з німецьким благодійним фондом вирішить, що робити зі залишками. Скоріш за все, рюкзаки передадуть дітям загиблих військовослужбовців або поранених військових», — пояснили ZAXID.NET в управлінні освіти Чернівецької міської ради.

Усі шкільні портфелі – різного кольору, є окремо для хлопчиків, окремо для дівчаток. Рюкзаки хорошої якості, з ортопедичною спинкою. Всередині кожного є також пенал з відповідним приладдям та сумочка для спортивної форми.