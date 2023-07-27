Норвежець приїхав в селище Залізці, яке співпрацює з його рідною громадою

Голова норвезького містечка Сокндаль Йонас Андерсен Саєд приїхав на Тернопільщину на велосипеді і привіз понад півмільйона гривень благодійної допомоги для ЗСУ. Чоловік з рідного міста виїхав 11 днів тому і подолав понад 1 800 кілометрів, аби дістатися України і, окрім грошей, передати також позашляховик для потреб військових.

Норвежець навідався до Залозецької громади, що на Тернопільщині, повідомляє «Суспільне.Тернопіль». Іноземець розповів, що в рідному місті спілкувався з українцем, який живе у Норвегії і є вихідцем з Залізців. Він також рік тому познайомив голову громади норвежського міста з його колегою, головою Залозецької громади Андрієм Ногою, а вони вже домовилися про спільну зустріч в Україні.

Йонас Андерсен Саєд також розповів, що вирішив їхати велосипедом в Україну досить спонтанно. «Ідея виникла буквально за тиждень до того, як я сів на велосипед. Я розмовляв з українцем, який живе в Сокндалі, і дуже добре знає Андрія Ногу. Ми поговорили з Андрієм і вирішили, що це гарна ідея. Тож я вирушив у цю подорож», – повідомив норвежець.

Під час велопоїздки норвежець збирав благодійні внески на потреби ЗСУ. Чоловіку в різних країнах вдалося накопичити понад півмільйона гривень. Усі кошти передадуть через громаду та волонтерів Залізців. Також однією з цілей поїздки в Україну Йонаса Андерсена Саєда стала передача авто для військових. Автомобіль купив норвезький фонд «Автомобілі для України», і його вже через тиждень передадуть на запорізький напрямок.

«Цю машину подарувала місцева організація, яка є в моїй громаді. Від початку повномасштабної російської агресії вона вже пожертвувала понад 60 автомобілів для України», – повідомив Йонас Андерсен Саєд.

Також під час зустрічі голови Сокндальської та Залозецької громад домовилися про співпрацю між собою. «Зараз наші громади домовилися про співпрацю в різних сферах. Я, як голова громади, хочу зробити свій безпосередній внесок. Тож цей шлях є і символічним актом солідарності, і способом зібрати гроші для українських героїв, які борються за демократію та свободу, шлях, яким рухається молодь України», – сказав голова громади Сокндаль.