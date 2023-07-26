Варшавська реставраторка Анна Кудзя, що працює у Львові, та її львівський колега Максим Таранов, який служить на фронті

Польські реставратори, які працюють над відновленням спільної спадщини в Україні, на початку війни створили благодійний фонд для допомоги українцям Ukraina Pomagamy. Зараз польські благодійники збирають кошти для львівського реставратора Максима Таранова, який пішов на фронт як парамедик.

Культурна місія польських реставраторів триває в Україні багато років. Команда фахівців з двох країн спільно відновлює надгробки Личаківського цвинтаря, фасади історичних будинків, інтерʼєри храмів. Після початку повномасштабного вторгнення реставратори і художники формують аптечки з медичним обладнанням для військових, рюкзаки для медиків і купують машини для евакуації поранених.

Зараз команда збирає гроші на машину швидкої допомоги для команди медиків 67 бригади. У ній служить їхній колега, український реставратор Максим Таранов.

фото Ukraina Pomagamy

«Збираємо на амбуланс дла нашого Макса. Він львівський художник і реставратор памʼятників з нашої польсько-української команди, з якою ми вже відновили багато памʼятників у Львові. Макс тепер на фронті як медик, рятує життя хлопців», – розповіла ZAXID.NET Анна Кудзя, реставраторка з Варшави, яка працює у Львові.

Підтримати ініціативу і пришвидшити збір можна переказом за цим посиланням.

Обладнання, яке надсилає на фронт благодійний фонд польських реставраторів

Ukraina Pomagamy – фонд, який створили пам’яткоохоронці, скульптори, художники, майстри, представники закладів культури, що роками досліджують, зберігають та реставрують пам’ятки спільної спадщини Польщі та України. Фонд акумулює кошти, за які закупляє вироби медичного або тактичного призначення, потім доставляє їх з Варшави в найнеобхідніші місця України. Переважно це індивідуальні медичні аптечки, медичні рюкзаки, ліки, гуманітарна допомога на окуповану територію. Особливу підтримку фонд надає медикам, які щодня евакуйовують поранених з передової та транспортують їх до лікарень зі стабілізаційних пунктів.