З початку повномасштабного вторгнення Росії тема розвитку альтернативних форм сімейного виховання стала особливо актуальною

У четвер, 27 липня, благодійний фонд «Рідні» проведе у Львові зустріч-презентацію на тему альтернативних форм сімейного виховання «Родина для кожної дитини». Під час події говоритимуть, як діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування можуть зростати в люблячій родині та отримувати належне піклування та турботу. Захід відбудеться за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Учасники зустрічі дізнаються про те, які існують форми виховання, окрім усиновлення (патронат, опіка та піклування, прийомна сім’я, ДБСТ), яку фінансову підтримку у їх створенні надає держава. Також спікери розкажуть, чому для громади є важливим розвиток сімейних форм та чому не варто вірити у стереотипи про дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування.

Своїм досвідом поділиться Ольга Бартиш, художниця, мама трьох дітей, яка удочерила дівчинку ромської національності. Вона розкаже через які труднощі довелось пройти у цьому процесі та яким зараз є їхнє спільне життя. Водночас кожен відвідувач зможе отримати безкоштовну індивідуальну консультацію від фахівців щодо психологічних та юридичних труднощів, які можуть виникати у процесі створення сімейних форм та при влаштуванні дітей у сім’ю.

З початку повномасштабного вторгнення Росії тема розвитку альтернативних форм сімейного виховання стала особливо актуальною, оскільки впродовж війни батьки багатьох дітей загинули чи зникли безвісти. Ще декілька тисяч неповнолітніх залишилися без батьківської опіки з інших причин, які так чи інакше пов'язані з воєнними діями.

Проект «Родина для кожної дитини» реалізується дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) і благодійним фондом «Рідні» за підтримки американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) і народу Японії. Проект присвячений популяризації сімейних форм виховання та їх створенню для подальшого влаштування дітей у сім’ю.

Подія відбудеться у IHUB Lviv, що на вул. Замкненій, 9. Щоб відвідати зустріч, потрібно попередньо зареєструватись за посиланням.