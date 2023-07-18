Центр не лише опікується дітьми, а й допомагає батькам подолати складні життєві ситуації

Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Рідні» Львівської міської ради більше двох років працює зі знайденими, підкинутими, вилученими дітьми, такими, які опинилися у складних життєвих обставинах, а також з їхніми батьками та сім'ями, що опинилися у складних життєвих обставинах. Робота фахівців першочергово спрямована на подолання сімейних криз та обставин задля повернення дітей у сім'ї. Для цього у Центрі функціонує два відділення: «Термінове влаштування дітей» та «Служба підтримки сім'ї».

В межах першого ведеться робота з дітьми, які з різних причин тимчасово змушені залишити місце свого проживання через обставини, загрозливі для їх життя та здоров'я; а також з дітьми, яким потрібна кваліфікована соціальна та психологічна допомога на цьому життєвому етапі. За дитиною закріплений індивідуальний фахівець із соціальної роботи, психолог.

В межах другого відділення проводиться робота зі сім’ями, зокрема, надається психологічна підтримка батькам, діти яких перебувають у відділенні термінового влаштування. Це відділення також надає підтримку для усиновлювачів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, опікунів , піклувальників. На базі відділення функціонують групи взаємодопомоги для узалежнених осіб, група для підлітків з родин узалежнених, а також ведеться робота з втратою.

«Для Львівської міської територіальної громади і команди управління "Служба у справах дітей" Центр надзвичайно важливий, адже діти – їх безпека, комфорт та розвиток – пріоритетні. Робимо усе для того, щоб перебування дитини у нас було щасливим. Святкуємо уродини, до речі, для деяких дітей, яким вже 10 років, це може бути перше святкування дня народження у їхньому житті. Ми також організовуємо табори, екскурсії, виїзди на природу та багато іншого. Діти відвідують школу та дитсадок. Дбаємо про їхнє здоров’я, якщо є така потреба, – це лікування зубів, огляди фахівців, оперативні втручання. Звісно, це не може замінити дитині домівку, але і у цьому напрямку ми працюємо. Робимо усе, щоб дитина повернулась до батьків, а ті, у свою чергу, здолали ситуацію, у якій опинилися», – говорить в.о управління «Служби у справах дітей» Львівської міської ради Володимир Фридрак.

Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Рідні» є успішним прикладом альтернативної установи для тимчасового перебування дітей, де забезпечують умови, максимально наближені до сімейних, враховуючи потреби та інтереси дітей.

«У своїй роботі ми ставимо дитину та її майбутнє в центр своєї діяльності. Окрім роботи з дітьми, ми приділяємо увагу роботі з батьками та сім'ями. Наші кваліфіковані працівники надають підтримку, консультації та ресурси, що допомагають батькам змінити життєвий стиль, розвивати навички батьківства та створювати безпечне та гармонійне середовище для дітей. Наша унікальність у комплексному підході, адже ми поєднуємо роботу з дітьми, батьками та сім'ями. Наш інструмент допомоги дитині – це міждисциплінарна команда, яка складається з представників Служби у справах дітей, Центру соціальних служб та, за необхідності, з представників ювенальної превенції, медичних закладів та інших організацій, партнерів, щоб забезпечити повне відновлення сімейного благополуччя та якнайшвидшого воз’єднання родин, повернення дітей до рідних. За 2 роки діяльності 85 дітей вдалося повернути у сім’ї»», – розповідає Наталія Фляк, директорка Центру «Рідні».

Сучасні заклади соціального захисту дітей з умовами перебування, максимально наближеними до сімейних, є важливою складовою розвитку міста та забезпечення надання соціальних послуг.

«Спільно з Львівською міською радою нам вдалося створити безпечне місце, з умовами, максимально наближеними до сімейних, де діти, яких тимчасово вилучили з сімей, можуть навчатися та розвиватися незалежно від обставин. Наш фонд подбав не лише про ремонт та обладнання приміщення. Ми також систематично дбаємо про здоров'я, освітні можливості, активності для дітей та їх дозвілля. Однак основна мета залишається незмінною – якнайшвидше повернення дитини у сім’ю», – говорить директорка фонду «Рідні» Мар’яна Романяк.

Також фонд «Рідні» піклується про розвиток та відновлення ресурсу команди Центру: їх запрошують на різноманітні тренінги, навчання та ретрити.

Спираючись на досвід створення Центру «Рідні», розповідає Мар’яна Романяк, зараз спільно зі Службою у справах дітей ЛМР Фонд активно працює над створенням проекту «Спільнота» задля комплексної підтримки та розвитку талановитої молоді і підлітків.

«Тут проживатимуть резиденти з числа вмотивованої молоді і підлітків з інституційних закладів, в тому числі ВПО, та які вступили у вищі навчальні заклади Львова. Для вихованців "Спільноти" напрацюють програму з неформальної освіти, за якою вони розвиватимуть потенціал лідера та фінансову грамотність, отримають профорієнтацію та здобудуть важливі знання та навички. Наша основна ціль – створити для них спільноту з ціннісним виховним середовищем та допомогти розпочати самостійне доросле життя, стати гідними членами громади, міста та країни», – розповідає Мар’яна Романяк.