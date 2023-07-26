Шкільні ранці роздадуть перед початком нового навчального року

Німецька компанія Rheinmetall виділить 20 тис. євро на закупівлю шкільних портфелів для сімей, які були переселені з Чернівців. Виконавча рада компанії схвалила виділення грошей на допомогу. Шкільні ранці роздадуть перед початком нового навчального року.

Гроші будуть передані через німецьку неурядову організацію Blau-Gelben Kreuz/Deutsch-Ukrainischer Verein e.V, повідомляє «Європейська правда». Компанія Rheinmetall також опублікувала в Twitter офіційне повідомлення про виділені кошти та фото з портфелями.

У заяві компанії йдеться, що Чернівці є містом-побратимом Дюссельдорфа – міста, де знаходиться головний офіс Rheinmetall. «Пожертвувавши на шкільні ранці, Rheinmetall хоче допомогти дітям розпочати навчання в школі з позитивним настроєм, прищепити їм радість від навчання і, зрештою, покращити їхні перспективи», – йдеться в повідомленні німецького підприємства.

Голова правління Rheinmetall Армін Паппергер заявив також, що всі працівники компанії вірять в те, що освіта – це ключ до кращого життя та створення нових можливостей, а тому дуже важливо вкладати в неї ресурси.

За його словами, Rheinmetall робить «свій внесок в освіту і добробут української молоді, багато з яких змушені починати все з нуля в Чернівцях після втечі від бойових дій на сході країни».

Додамо, що нещодавно голова правління Rheinmetall Армін Паппергер повідомив, що компанія запускає спільно з «Укроборонпромом» танковий завод. Підприємство працюватиме на заході України. Завод розпочне роботу впродовж найближчих 12 тижнів. Про це Паппергер сказав в інтерв’ю CNN. За його словами, найбільший німецький виробник озброєнь також навчатиме українців обслуговувати танки та інші бронемашини, вироблені на заводі.