Найкращі і найгірші школи Івано-Франківська 2023 року
Освіта.ua уклала рейтинг івано-франківських шкіл
За результатами національного мультипредметного тесту сайт «Освіта.ua» склав рейтинг загальноосвітніх шкіл Івано-Франківська 2023 року відповідно до результатів їхніх випускників. Таку інформацію освітній портал оприлюднює щороку за результатами підсумкових оцінювань школярів. Однак, у 2022 році через повномасштабне вторгнення Росії в Україну моніторинг навчальних закладів не проводився.
При формуванні рейтингу шкіл, а також училищ та коледжів враховувались середні бали зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожного навчального закладу.
Згідно з результатами, перше місце у рейтингу посів Ліцей ім. Миколи Сабата, який був лідером і у 2021 році. Цей ліцей також увійшов у ТОП-200 шкіл України за підсумками національного мультипредметного тесту, зайнявши там 11 місце. У ТОП-3 також потрапив Ліцей ім. Романа Шухевича та Ліцей №5 Івано-Франківської міськради.
Рейтинг шкіл м. Івано-Франківська
|Назва навчального закладу
|Місце
|TOP
|Рейт. бал
|Бал
НМТ
|Учнів / тестів
|Склав (%)
|Ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради
|1
|11
|151
|176.5
|57/168
|100
|Ліцей імені Романа Шухевича Івано-Франківської міськради
|2
|78
|141.2
|165.4
|32/96
|100
|Ліцей №5 Івано-Франківської міськради
|3
|124
|139.3
|162.5
|74/213
|100
|Івано-Франківський приватний ліцей "Католицький ліцей святого Василія Великого"
|4
|158
|138.2
|162.2
|20/60
|100
|Ліцей ім.Івана Пулюя Івано-Франківської міськради
|5
|159
|138.1
|160.8
|88/264
|100
|Ліцей №11 Івано-Франківської міськради
|6
|218
|136.7
|159.2
|83/249
|100
|Ліцей №15 Івано-Франківської міськради
|7
|512
|132.5
|155.3
|34/102
|99
|Ліцей №1 Івано-Франківської міськради
|8
|784
|130.2
|151.8
|82/231
|100
|Ліцей №25 Івано-Франківської міськради
|9
|913
|129.3
|151.5
|39/114
|100
|Ліцей №20 Івано-Франківської міськради
|10
|963
|129
|150.9
|48/144
|100
|Ліцей №23 ім. Романа Гурика Івано-Франківської міськради
|11
|1242
|127.4
|148.5
|77/225
|100
|Ліцей №18 Івано-Франківської міськради
|12
|1253
|127.3
|148.7
|62/183
|100
|Ліцей №22 Івано-Франківської міськради
|13
|1582
|125.8
|146.6
|84/243
|98
|Ліцей №24 Івано-Франківської міськради
|14
|1830
|124.7
|145.6
|62/183
|98
|Ліцей №19 Івано-Франківської міськради
|15
|1952
|124.3
|145.8
|27/75
|100
|Ліцей імені В’ячеслава Чорновола Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл.
|16
|2187
|123.5
|144.7
|35/99
|99
|Ліцей №6 ім. Івана Ревчука Івано-Франківської міськради
|17
|2236
|123.3
|144.7
|22/66
|100
|ВСП "Івано-Франківський фаховий коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника"
|18
|2241
|123.3
|140.9
|251/732
|99
|Комунальний заклад фахової передвищої освіти "Івано-Франківський медичний фаховий коледж" Івано-Франківської обласної ради
|19
|2248
|123.3
|143.8
|74/210
|99
|Ліцей №4 Івано-Франківської міськради
|20
|2279
|123.2
|144.5
|26/75
|100
|Ліцей № 13 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл.
|21
|2313
|123
|144.4
|19/54
|98
|Ліцей №16 Івано-Франківської міськради
|22
|2536
|122.3
|143.4
|23/69
|99
|Ліцей №10 Івано-Франківської міськради
|23
|2537
|122.3
|142.9
|57/171
|99
|Ліцей №3 Івано-Франківської міськради
|24
|2599
|122.1
|142.7
|53/156
|99
|ВСП "Фаховий коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу"
|25
|2870
|121.2
|138.6
|245/714
|98
|Ліцей №17 Івано-Франківської міськради
|26
|3251
|120.1
|140.9
|22/63
|100
|Івано-Франківський фаховий музичний коледж імені Дениса Січинського
|27
|3285
|120
|141
|13/33
|100
|Ліцей №21 імені Євгена Коновальця Івано-Франківської міськради
|28
|3321
|119.9
|140.2
|57/162
|97
|Ліцей №12 імені Івана Франка Івано-Франківської міськради
|29
|3406
|119.7
|140.3
|29/84
|96
|Ліцей №7 Івано-Франківської міськради
|30
|3498
|119.4
|140.1
|24/69
|99
|Ліцей №2 Івано-Франківської міськради
|31
|4005
|118.1
|138
|59/171
|99
|Фаховий медичний коледж Івано-Франківського національного медичного університету
|32
|4174
|117.6
|136.4
|116/342
|99
|Фаховий коледж Закладу вищої освіти "Університет Короля Данила"
|33
|4230
|117.4
|133.8
|278/792
|98
|ВСП "Дружківський житлово-комунальний фаховий коледж Донбаської національної академії будівництва і архітектури"
|34
|4263
|117.3
|137.8
|15/42
|100
|Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу
|35
|4269
|117.3
|134.2
|237/690
|98
|Бериславський фаховий педагогічний коледж імені В.Ф. Беньковського Херсонського державного університету
|36
|4994
|115.2
|135.3
|13/36
|100
|Державний професійно-технічний навчальний заклад "Івано-Франківське вище професійне училище сервісного обслуговування техніки"
|37
|5036
|115.1
|135.1
|17/48
|100
|Вище художнє професійне училище № 3 м. Івано-Франківська
|38
|5147
|114.7
|134.8
|11/24
|100
|ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій»
|39
|5230
|114.5
|134.3
|32/75
|97
|Івано-Франківський юридичний фаховий коледж Національного університету "Одеська юридична академія"
|40
|5601
|113.3
|131.7
|102/294
|97
|ВСП "Івано-Франківський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування"
|41
|5802
|112.6
|130.5
|129/372
|98
|Вище професійне училище №13 м. Івано-Франківська
|42
|5844
|112.4
|132.1
|13/33
|100
|ВСП "Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України"
|43
|6082
|111.5
|129.1
|137/405
|98
|Вище професійне училище №21 м. Івано-Франківська
|44
|6289
|110.7
|129.9
|21/51
|96
|Центр професійно-технічної освіти №1 м. Івано-Франківська
|45
|6820
|107.8
|126.6
|14/36
|94
У рейтингу шкіл Івано-Франківської області перше місце зайняв Долинський ліцей «Інтелект» Долинської міськради, який отримав рейтинговий бал 142,9. Він також увійшов у ТОП-200 українських шкіл, де зайняв 54 місце.
На другому місці – Калуський ліцей ім. Дмитра Бахматюка, який минулоріч був переможцем. Третє місце у рейтингу серед буковинських навчальних закладів зараз займає Калуський ліцей № 10.
Рейтинг шкіл Івано-Франківської обл.
|Назва навчального закладу
|Місце
|TOP
|Рейт. бал
|Бал
НМТ
|Учнів / тестів
|Склав (%)
|Долинський ліцей "Інтелект" Долинської міськради Івано-Франківської обл.
|1
|54
|142.9
|166.8
|66/198
|100
|Калуський ліцей імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл.
|2
|61
|142.4
|166.5
|50/150
|100
|Калуський ліцей №10 Калуської міськради Івано-Франківської обл.
|3
|113
|139.6
|163.1
|60/180
|100
|Надвірнянський ліцей "Престиж" Надвірнянської міськради Івано-Франківської обл.
|4
|144
|138.6
|161.5
|83/246
|100
|Івано-Франківський фізико-технічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради
|5
|145
|138.6
|161.4
|85/252
|100
|Снятинський ліцей «Інтелект» Снятинської міськради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.
|6
|165
|138
|161.9
|21/63
|100
|Бурштинський ліцей №2 Бурштинської міськради Івано-Франківської обл.
|7
|178
|137.6
|161.1
|41/120
|100
|Нижньострутинський ліцей Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської обл.
|8
|221
|136.6
|160.3
|19/57
|100
|Городенківський ліцей імені Антона Крушельницького Городенківської міськради
|9
|321
|134.8
|158.1
|22/66
|100
|Долинський ліцей №6 "Європейський" Долинської міськради Івано-Франківської обл.
|10
|364
|134.2
|156.8
|57/165
|99
|Рогатинський ліцей "Гімназія імені Володимира Великого" Рогатинської міськради Івано-Франківської обл.
|11
|423
|133.5
|156.2
|42/126
|100
|Войнилівський ліцей Войнилівської селищної ради Калуського р-ну Івано-Франківської обл.
|12
|432
|133.4
|156.7
|11/33
|100
|Коломийський ліцей імені М.Грушевського Коломийської міськради Івано-Франківської обл.
|13
|457
|133.1
|155.8
|44/132
|98
|Підпечерівський ліцей Івано-Франківської міськради
|14
|552
|132.2
|155.3
|8/24
|100
|Коломийський ліцей №1 імені В.Стефаника Коломийської міськради Івано-Франківської обл.
|15
|711
|130.7
|152.7
|62/180
|99
|Рожнятівський ліцей Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської обл.
|16
|795
|130.1
|152.7
|23/69
|99
|Коршівський ліцей Коршівської сільської ради
|17
|807
|130.1
|152.9
|9/27
|100
|Калуський ліцей № 2 Калуської міськради Івано-Франківської обл.
|18
|824
|129.9
|152.2
|36/108
|99
|Снятинський ліцей імені Антона Лотоцького Снятинської міськради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.
|19
|837
|129.8
|152.4
|15/45
|100
|Староугринівський ліцей Новицької сільської ради Калуського р-ну Івано-Франківської обл.
|20
|843
|129.8
|152.5
|12/36
|100
За інформацію освітнього порталу, що на рейтинг у цьому році поливала війна. Учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Окрім того, значний вплив мав пороговий бал «склав / не склав», який у 2023 році був встановлений заздалегідь і став для деяких предметів значно нижчим, ніж у попередні роки. Так, з української мови не подолали поріг «склав / не склав» лише 0,09% учасників (у 2021 році – 7,45 %), що вплинуло на рейтингові таблиці, оскільки в рейтингу враховуються учасники, які не подолали пороговий бал з предмета. Повний рейтинг шкіл Тернопільської області можна переглянути на сайті «Освіта.ua».