За результатами національного мультипредметного тесту сайт «Освіта.ua» склав рейтинг загальноосвітніх шкіл Івано-Франківська 2023 року відповідно до результатів їхніх випускників. Таку інформацію освітній портал оприлюднює щороку за результатами підсумкових оцінювань школярів. Однак, у 2022 році через повномасштабне вторгнення Росії в Україну моніторинг навчальних закладів не проводився.

При формуванні рейтингу шкіл, а також училищ та коледжів враховувались середні бали зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожного навчального закладу.

Згідно з результатами, перше місце у рейтингу посів Ліцей ім. Миколи Сабата, який був лідером і у 2021 році. Цей ліцей також увійшов у ТОП-200 шкіл України за підсумками національного мультипредметного тесту, зайнявши там 11 місце. У ТОП-3 також потрапив Ліцей ім. Романа Шухевича та Ліцей №5 Івано-Франківської міськради.

Рейтинг шкіл м. Івано-Франківська

Назва навчального закладу Місце TOP Рейт. бал Бал

НМТ Учнів / тестів Склав (%) Ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради 1 11 151 176.5 57/168 100 Ліцей імені Романа Шухевича Івано-Франківської міськради 2 78 141.2 165.4 32/96 100 Ліцей №5 Івано-Франківської міськради 3 124 139.3 162.5 74/213 100 Івано-Франківський приватний ліцей "Католицький ліцей святого Василія Великого" 4 158 138.2 162.2 20/60 100 Ліцей ім.Івана Пулюя Івано-Франківської міськради 5 159 138.1 160.8 88/264 100 Ліцей №11 Івано-Франківської міськради 6 218 136.7 159.2 83/249 100 Ліцей №15 Івано-Франківської міськради 7 512 132.5 155.3 34/102 99 Ліцей №1 Івано-Франківської міськради 8 784 130.2 151.8 82/231 100 Ліцей №25 Івано-Франківської міськради 9 913 129.3 151.5 39/114 100 Ліцей №20 Івано-Франківської міськради 10 963 129 150.9 48/144 100 Ліцей №23 ім. Романа Гурика Івано-Франківської міськради 11 1242 127.4 148.5 77/225 100 Ліцей №18 Івано-Франківської міськради 12 1253 127.3 148.7 62/183 100 Ліцей №22 Івано-Франківської міськради 13 1582 125.8 146.6 84/243 98 Ліцей №24 Івано-Франківської міськради 14 1830 124.7 145.6 62/183 98 Ліцей №19 Івано-Франківської міськради 15 1952 124.3 145.8 27/75 100 Ліцей імені В’ячеслава Чорновола Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 16 2187 123.5 144.7 35/99 99 Ліцей №6 ім. Івана Ревчука Івано-Франківської міськради 17 2236 123.3 144.7 22/66 100 ВСП "Івано-Франківський фаховий коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника" 18 2241 123.3 140.9 251/732 99 Комунальний заклад фахової передвищої освіти "Івано-Франківський медичний фаховий коледж" Івано-Франківської обласної ради 19 2248 123.3 143.8 74/210 99 Ліцей №4 Івано-Франківської міськради 20 2279 123.2 144.5 26/75 100 Ліцей № 13 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. 21 2313 123 144.4 19/54 98 Ліцей №16 Івано-Франківської міськради 22 2536 122.3 143.4 23/69 99 Ліцей №10 Івано-Франківської міськради 23 2537 122.3 142.9 57/171 99 Ліцей №3 Івано-Франківської міськради 24 2599 122.1 142.7 53/156 99 ВСП "Фаховий коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу" 25 2870 121.2 138.6 245/714 98 Ліцей №17 Івано-Франківської міськради 26 3251 120.1 140.9 22/63 100 Івано-Франківський фаховий музичний коледж імені Дениса Січинського 27 3285 120 141 13/33 100 Ліцей №21 імені Євгена Коновальця Івано-Франківської міськради 28 3321 119.9 140.2 57/162 97 Ліцей №12 імені Івана Франка Івано-Франківської міськради 29 3406 119.7 140.3 29/84 96 Ліцей №7 Івано-Франківської міськради 30 3498 119.4 140.1 24/69 99 Ліцей №2 Івано-Франківської міськради 31 4005 118.1 138 59/171 99 Фаховий медичний коледж Івано-Франківського національного медичного університету 32 4174 117.6 136.4 116/342 99 Фаховий коледж Закладу вищої освіти "Університет Короля Данила" 33 4230 117.4 133.8 278/792 98 ВСП "Дружківський житлово-комунальний фаховий коледж Донбаської національної академії будівництва і архітектури" 34 4263 117.3 137.8 15/42 100 Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу 35 4269 117.3 134.2 237/690 98 Бериславський фаховий педагогічний коледж імені В.Ф. Беньковського Херсонського державного університету 36 4994 115.2 135.3 13/36 100 Державний професійно-технічний навчальний заклад "Івано-Франківське вище професійне училище сервісного обслуговування техніки" 37 5036 115.1 135.1 17/48 100 Вище художнє професійне училище № 3 м. Івано-Франківська 38 5147 114.7 134.8 11/24 100 ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій» 39 5230 114.5 134.3 32/75 97 Івано-Франківський юридичний фаховий коледж Національного університету "Одеська юридична академія" 40 5601 113.3 131.7 102/294 97 ВСП "Івано-Франківський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування" 41 5802 112.6 130.5 129/372 98 Вище професійне училище №13 м. Івано-Франківська 42 5844 112.4 132.1 13/33 100 ВСП "Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України" 43 6082 111.5 129.1 137/405 98 Вище професійне училище №21 м. Івано-Франківська 44 6289 110.7 129.9 21/51 96 Центр професійно-технічної освіти №1 м. Івано-Франківська 45 6820 107.8 126.6 14/36 94

У рейтингу шкіл Івано-Франківської області перше місце зайняв Долинський ліцей «Інтелект» Долинської міськради, який отримав рейтинговий бал 142,9. Він також увійшов у ТОП-200 українських шкіл, де зайняв 54 місце.

На другому місці – Калуський ліцей ім. Дмитра Бахматюка, який минулоріч був переможцем. Третє місце у рейтингу серед буковинських навчальних закладів зараз займає Калуський ліцей № 10.

Рейтинг шкіл Івано-Франківської обл.

Назва навчального закладу Місце TOP Рейт. бал Бал

НМТ Учнів / тестів Склав (%) Долинський ліцей "Інтелект" Долинської міськради Івано-Франківської обл. 1 54 142.9 166.8 66/198 100 Калуський ліцей імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. 2 61 142.4 166.5 50/150 100 Калуський ліцей №10 Калуської міськради Івано-Франківської обл. 3 113 139.6 163.1 60/180 100 Надвірнянський ліцей "Престиж" Надвірнянської міськради Івано-Франківської обл. 4 144 138.6 161.5 83/246 100 Івано-Франківський фізико-технічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради 5 145 138.6 161.4 85/252 100 Снятинський ліцей «Інтелект» Снятинської міськради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 6 165 138 161.9 21/63 100 Бурштинський ліцей №2 Бурштинської міськради Івано-Франківської обл. 7 178 137.6 161.1 41/120 100 Нижньострутинський ліцей Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської обл. 8 221 136.6 160.3 19/57 100 Городенківський ліцей імені Антона Крушельницького Городенківської міськради 9 321 134.8 158.1 22/66 100 Долинський ліцей №6 "Європейський" Долинської міськради Івано-Франківської обл. 10 364 134.2 156.8 57/165 99 Рогатинський ліцей "Гімназія імені Володимира Великого" Рогатинської міськради Івано-Франківської обл. 11 423 133.5 156.2 42/126 100 Войнилівський ліцей Войнилівської селищної ради Калуського р-ну Івано-Франківської обл. 12 432 133.4 156.7 11/33 100 Коломийський ліцей імені М.Грушевського Коломийської міськради Івано-Франківської обл. 13 457 133.1 155.8 44/132 98 Підпечерівський ліцей Івано-Франківської міськради 14 552 132.2 155.3 8/24 100 Коломийський ліцей №1 імені В.Стефаника Коломийської міськради Івано-Франківської обл. 15 711 130.7 152.7 62/180 99 Рожнятівський ліцей Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської обл. 16 795 130.1 152.7 23/69 99 Коршівський ліцей Коршівської сільської ради 17 807 130.1 152.9 9/27 100 Калуський ліцей № 2 Калуської міськради Івано-Франківської обл. 18 824 129.9 152.2 36/108 99 Снятинський ліцей імені Антона Лотоцького Снятинської міськради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. 19 837 129.8 152.4 15/45 100 Староугринівський ліцей Новицької сільської ради Калуського р-ну Івано-Франківської обл. 20 843 129.8 152.5 12/36 100

За інформацію освітнього порталу, що на рейтинг у цьому році поливала війна. Учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Окрім того, значний вплив мав пороговий бал «склав / не склав», який у 2023 році був встановлений заздалегідь і став для деяких предметів значно нижчим, ніж у попередні роки. Так, з української мови не подолали поріг «склав / не склав» лише 0,09% учасників (у 2021 році – 7,45 %), що вплинуло на рейтингові таблиці, оскільки в рейтингу враховуються учасники, які не подолали пороговий бал з предмета. Повний рейтинг шкіл Тернопільської області можна переглянути на сайті «Освіта.ua».