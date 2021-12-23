Львівська облрада на засіданні у четвер, 23 грудня, затвердила Програму покращення якості надання публічних послуг органами виконавчої влади на 2022 рік. Програма передбачає фінансування 60 млн грн з обласного бюджету, зокрема, на премії чиновникам Львівської ОДА, зарплати яким виплачує держава. За це рішення проголосували 60 депутатів.

Із 60 млн грн, які затвердили на програму, 47 млн грн скерують на премії чиновникам ЛОДА, а решту 13 млн грн – на придбання автомобілів, комп'ютерів та ремонти приміщень ЛОДА.

У пояснювальній записці зазначається, що прийняття програми допоможе «підвищити ефективність роботи працівників, зміцнити кадровий потенціал шляхом покращення умов оплати праці, підвищити рівень оперативності роботи органів виконавчої влади обласної ланки».

Заступник керівника департаменту фінансів ЛОДА Іван Нос розповів, що разом із преміями з обласного бюджету середня зарплата працівників парату ЛОДА становитиме близько 17,6 тис. грн. Водночас депутати висловили побачення, щоби премії за рахунок обласного бюджету отримували рядові працівники, а не керівництво обласної держадміністрації.

Львівська облрада щороку приймає програму премій для чиновників ЛОДА з обласного бюджету. У 2021 році на ці потреби також виділили 60 млн грн, у 2020 році – 35 млн грн.