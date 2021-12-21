Депутати на засіданні 21 грудня проголосували за обласний бюджет

Львівська обласна рада на засіданні у вівторок, 21 грудня, затвердила обласний бюджет Львівщини 2022 року з обсягом доходів і видатків на рівні 6,3 млрд грн. Найбільше фінансування піде на освіту, якій повернули 267 млн грн, а також на ремонти доріг. Зменшили кошти на медицину, натомість суттєво зросли видатки на утримання самої обласної ради та зарплати її працівникам. За бюджет проголосували 68 депутатів.

Проект обласного бюджету депутатам представив заступник керівника департаменту фінансів ЛОДА Іван Нос. З його слів, у структурі обласного бюджету наступного року податки та платежі займають частку 63%, решту – субвенції з державного бюджету на медицину, освіту, дороги. Особливостями бюджету наступного року Іван Нос назвав зростання комунальних платежів, cтипендій, зменшення дотацій на медицину. Зокрема, патолого-анатомічну службу вперше фінансуватимуть не з обласного, а з державного бюджету.

Від приватизації комунального майна планують отримати 100 млн грн для бюджету розвитку 2022 року.

У структурі видатків бюджету Львівщини на освіту передбачили 1,9 млрд грн, що на 164 млн грн більше, ніж у 2021 році. Після публічного скандалу бюджетна комісія відмовилася знімати 267 млн грн з освіти і спрямовувати їх на дороги та на утримання обласної ради.

Зростуть видатки на соціальний захист (490 млн грн), культуру (516 млн грн), підтримку спорту (190 млн грн), агропромисловий розвиток (20,7 млн грн), екологію (50 млн грн), паливно-енергетичний комплекс (45 млн грн).

Натомість порівняно з минулим роком зменшилися видатки на охорону здоров’я – затвердили 852 млн грн (-140 млн грн), дороги – 1,4 млрд грн (-200 млн грн), цивільний захист – 20 млн грн (-41,5 млн грн), туризм – 5 млн грн (-600 тис. грн). Зменшення фінансування медицини та цивільного захисту Іван Нос пояснив додатковим фінансуванням з державного бюджету.

Зростуть видатки на утримання обласної ради та її установ –153 млн грн (+54 млн грн). Зокрема, на утримання апарату обласної ради затвердили 68 млн грн (+24 млн грн). На заходи для чиновників Львівської ОДА передбачили 1 млн грн.

У 2022 році передбачено фінансування 29 обласних програм на суму 1,5 млрд грн. Найбільше фінансування отримають обласні програми медицини (670 млн грн) та ремонту доріг (170 млн грн). На програму покращення якості надання публічних послуг, яка передбачає виплату премій чиновника ЛОДА, заклали 60 млн грн. Окрім того, з'являться дві нові обласні програми – цифровізації та розвитку транспорту і зв’язку.

«Обласний бюджет завжди був елементом політичного пінг-понгу між ОДА і обласною радою, але гіршого процесу, ніж цей, я ще не бачив… Усе звели до підкилимних домовленостей, політичних хабарів у вигляді обласних програм на різні округи», – заявив під час обговорення депутат від «Самопомочі» Роман Кізима.

Депутат від «Свободи» Йосиф Ситник назвав обласний бюджет «ручним і маніпулятивним», розкритикував значне зростання видатків на зарплати посадовцям обласної ради. Відтак, свободівці за обласний бюджет не голосували.

«Цей бюджет точно не бюджет проїдання, а бюджет, який, хоч і невеличкими кроками, покращує якість життя населення», – вважає голова Львівської облради Ірина Гримак.