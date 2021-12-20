Депутати Львівської міської ради під час засідання сесії 20 грудня ухвалили бюджет Львова на 2022 рік. За таке рішення проголосував 51 депутат.

Доходи бюджету Львова на 2022 рік становитимуть понад 14 млрд грн, видатки бюджету передбачили на рівні 13 млрд грн млрд грн. Бюджет міста складається з двох частин: загального фонду та спеціального (бюджету розвитку). Кошти загального фонду використовуються утримання нашої міської громади: фінансування шкіл, садочків, гуртків, пільги, прибирання міста та соціальний захист.

Так, на освіту наступного року планують виділити 2,8 млрд грн, на профтехосвіту – 499,7 млн грн. Під час розгляду бюджету депутати проголосували за додаткові 100 млн грн на зарплати працівникам дитячих садків міста.

На медицину з міського бюджету у 2022 році витратять 255,4 млн грн: на оплату комунальних послуг у медзакладах та виконання міських програм. Решта витрат, у тому числі заробітні плати частини медиків, фінансуються Національною службою здоров’я України.

На соціальний захист у бюджеті заклади 455,7 млн грн – це різні міські програми, виплати для пільговиків.

На культуру, а зокрема, утримання театрів, музеїв та бібліотек Львова, а також зарплати працівників у 2022 році планують витратити 270,8 млн грн.

На розвиток спорту у Львові запланували 166,5 млн грн. Ці гроші передбачили на утримання спортивних шкіл, виплату зарплати працівникам сфери, а також на премії спортсменам, тренерам і проведення спортивних заходів в місті.

На заробітні плати працівникам виконавчих органів Львівської міської ради передбачили 830,3 млн грн. При цьому депутати встановили ліміти на премії для працівників міської ради: премія міського голови та його заступників не має перевищувати 200%, а решти працівників міськради – 300% посадового окладу.

Також у бюджеті Львова на 2022 рік встановили ліміт запозичень у розмірі понад 1 млрд грн. Це сума, на яку місто зможе наступного року отримати кредити.

Витрати бюджету Львова на 2022 рік (інфографіка ЛМР)

Під час обговорення проекту бюджету на 2022 рік депутати внесли у документ деякі зміни. Зокрема, скоротили суму на компенсацію перевезення пільговиків у міському транспорті з 309 млн грн до 26,6 млн грн – тобто передбачили кошти лише на місяць. Різницю між цими сумами заклали у бюджетну стрічку інших програм і заходів.

Також депутати проголосували за скорочення фінансування впровадження електронного квитка у міському транспорті з 399 млн грн до 1 млн грн.

«Ми не зуміли ознайомитись з програмою е-квитка і нам не подавали розрахунки. Тому прийняли рішення що е-квиток без програми не поїде. І 399 млн грн будуть зарезервовані у бюджетній стрічці «інші заходи у сфері транспорту». Як тільки розрахунки будуть подані депутатам, моментально буде проголосований е-квиток», – пояснила рішення депутатів голова бюджетної комісії Наталія Шелестак.

У бюджеті Львова на наступний рік передбачили 1,5 млрд грн на бюджет розвитку. Саме у бюджеті розвитку передбачають гроші на усі ремонти в місті: вулиці, парки, школи тощо. Бюджет розвитку на 2022 рік депутати планують розглянути у четвер, 23 грудня.