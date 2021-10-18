Ірина Гримак розлучається з чоловіком, з яким провела у шлюбі близько 20 років

Голова Львівської обласної ради Ірина Гримак вирішила розлучитись зі своїм чоловіком після близько 20 років шлюбу. З відповідним позовом вона уже звернуласядо суду.

Інформація про розлучення Ірини Гримак з чоловіком Олегом Гримаком опублікована у списку судових засідань Франківського районного суду Львова. Наразі засідань у цій справі ще не було, лише визначено, що розглядатиме справу про розлучення суддя Олександр Величко.

У розкладі засідань Франківського райсуду з'явилось повідомлення про розлучення Ірини Гримак

На прохання ZAXID.NET коротко пояснити причини розлучення, передане через її прес-секретаря, Ірина Гримак не відповіла. Вона також не реагувала на особисті телефонні дзвінки.

51-річний чоловік голови Львівської облради Олег Гримак раніше працював у департаменті містобудування Львівської міськради, однак звільнився у 2015 році після переходу його дружини, яка на той момент очолювала Залізничну районну адміністрацію Львова, на посаду заступниці голови ЛОДА. Судячи з декларації Ірини Гримак, зараз її чоловік володіє 70% проектувальної архітектурної компанії «Гід-проектбуд».

У подружжя Гримаків є один син Ярема, він студент – навчається на другому курсі комп’ютерних наук у НУ «Львівська політехніка».

Ірина та Олег Гримак мають спільну квартиру у Львові, яку придбали у 2007 році, і кожен з них ще має по автомобілю. Позову про поділ спільного майна ніхто з подружжя наразі не подавав.